Wechsel in die Regionalliga: VfL Halle 96 verliert seinen Topscorer

Mit der Empfehlung von 30 Scorerpunkten in der vergangenen Saison verlässt Ludwig Bölke (r.) den VfL Halle 96. – Foto: Michael Kölbel

Es war eine Saison der Superlative für Ludwig Bölke. Mit zehn Treffern und überragenden 20 Vorlagen war der Mittelfeldspieler der Topscorer beim VfL Halle 96 - noch vor Torschützenkönig Jegor Jagupov (20 Tore, neun Vorlagen). Doch in der neuen Saison wird Bölke nicht mehr für den Oberligisten auflaufen.

Beim BFC Dynamo wurde der 22-Jährige als Neuzugang vorgestellt. Bölke hätte mit seinen Leistungen in der vergangenen Saison "lautstark auf sein aufmerksam" gemacht, schreibt der Regionalligist zur Vorstellung des Offensivspielers. Dieser sei "variabel einsetzbar und weiß insbesondere durch seine Dynamik und Schnelligkeit zu überzeugen", heißt es in der Mitteilung des BFC. Zum Spielerprofil:

Der gebürtige Hallenser hatte im Nachwuchs von RB Leipzig und vom Halleschen FC gespielt, bevor es ihn 2020 zum 1. FC Magdeburg gezogen hatte. Für die Blau-Weißen lief Bölke in der Junioren-Bundesliga auf und sammelte in seiner zweiten A-Junioren-Spielzeit bereits Einsätze für die U23 in der Verbandsliga.

Kein Spieler in der NOFV-Oberliga sammelte mehr Scorerpunkte

Im Frühjahr 2024 folgte der Schritt zurück in seine Heimatstadt zum VfL Halle 96. Nach neun Scorern in seinen ersten anderthalb Jahren beim VfL folgte für ihn die beeindruckende Saison 2025/26. In dieser kristallisierte sich Bölke beim Oberligisten auch als absoluter Experte für die Standards heraus. Kein Spieler in den beiden Staffeln der NOFV-Oberliga sammelte mehr Vorlagen oder Scorerpunkte als er.