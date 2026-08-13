Wechsel in die Regionalliga Nordost: Julian Kügel verlässt Ingolstadt Der 29-jährige Offensivmann hat sich Lok Leipzig angeschlossen von Mathias Willmerdinger · Heute, 08:25 Uhr · 0 Leser

Julian Kügel (Mitte) hat den FC Ingolstadt Richtung Lok Leipzig verlassen. – Foto: Jürgen Meyer

Der FC Ingolstadt 04 muss einen Abgang vermelden: Julian Kügel hat sich mit sofortiger Wirkung dem 1. FC Lokomotive Leipzig angeschlossen. Beim amtierenden Meister der Regionalliga Nordost hat der 29-jährige gebürtige Oberbayer aus Pförring (Lkr. Eichstätt) einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. In der abgelaufenen Saison kam Kügel für die Schanzer ingesamt 29 Mal in der 3. Liga zum Einsatz, pendelte dabei meistens zwischen Startelf und Ersatzbank hin und her.

Es war wohl auch die fehlende Perspektive, die den Offensivmann dazu bewogen hat, zum ersten Mal in seiner Laufbahn Bayern zu verlassen. "Ich hatte vom ersten Gespräch an ein super Gefühl. Sowohl Torsten Ziegner als auch Toni Wachsmuth haben mir vermittelt, dass sie großes Vertrauen in mich haben und mich unbedingt hier haben wollen. Deshalb freue ich mich sehr, jetzt Teil dieses großartigen Clubs zu sein. Ich bin schon richtig heiß darauf, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen und das erste Mal in Blau-Gelb aufzulaufen", erklärt Julian Kügel in einer vom Verein verbreiteten Pressemitteilung.



Mit dem niederbayerischen Bezirksligisten TV Aiglsbach feierte Julian Kügel (vorne) zu Beginn seiner Laufbahn beachtliche Erfolge. Hier ein Schnappschuss aus dem Mai 2017. – Foto: Alfred Brumbauer







Leipzigs Sportdirektor Toni Wachsmuth betont: "Mit Julian bekommen wir einen lauf- und kopfballstarken Stürmer, dessen Spiel sich durch hohe Intensität, robuste Körperlichkeit und große Torgefahr auszeichnet. Wir sind froh, mit ihm eine weitere Option für unser Offensivspiel verpflichten zu können." Der Meister, der bekanntlich erneut nicht aufgestiegen ist in die 3. Liga, ist durchwachsen aus der Startlöchern gekommen in der Regionalliga Nordost. Nach vier Partien hat die "Loksche" sieben Zähler auf dem Konto und liegt auf Platz sieben.



Julian Kügel bringt jede Menge Erfahrung aus der 3. Liga und der Regionalliga Bayern mit nach Leipzig. Nach seiner Jugendzeit beim SV Manching machte Kügel als Youngster beim niederbayerischen Bezirksligisten TV Aiglsbach auf sich aufmerksam. Im Sommer 2017 wechselte er zum Regionalligisten VfB Eichstätt. Nach sechs Jahren bei den Domstädern schloss sich Kügel vor der Saison 2023/24 dem benachbarten FC Ingolstadt an, ein Jahr später wechselte er nach Unterhaching, um wiederum ein Jahr später einen erneuten Versuch bei den Schanzern zu wagen. Nun also der erneute Abschied aus Ingolstadt.



