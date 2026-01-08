Wechsel in die Regionalliga Nord: Verteidiger verlässt FCM-Reserve

Erst im vergangenen Sommer hatte sich Kenan Aydin der U23 des 1. FC Magdeburg angeschlossen . Der Neuzugang von der SpVgg Greuther Fürth II sollte dem Aufsteiger mit seiner Regionalliga-Erfahrung und seiner Dynamik auf der defensiven Außenbahn helfen. Nach nur einem halben Jahr und drei Pflichtspiel-Einsätzen haben sich die Wege allerdings wieder getrennt.

Aydin hat sich im Winter dem FC St. Pauli II in der Regionalliga Nord angeschlossen. "Kenan bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Regionalliga-Erfahrung mit. Er ist flexibel einsetzbar, verfügt über viel Tempo und passt mit seiner Spielweise sehr gut zu unserem Anforderungsprofil", sagt Carsten Rothenbach, ehemaliger Bundesliga-Profi und Sportlicher Leiter bei der U23 der Kiezkicker, über den Neuzugang aus Magdeburg. Zum Spielerprofil:

Beim Schlusslicht der Regionalliga Nord wird Aydin mehr Einsatzzeit sammeln wollen als während seines kurzen Intermezzos in Sachsen-Anhalt. "Der Wechsel nach Hamburg ist für mich ein bewusster Schritt. Ich möchte mich hier weiterentwickeln und der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen", sagt der 21-Jährige. Die Aufgabe beim FC St. Pauli II sei angesichts von vier Punkten Rückstand zum rettenden Ufer anspruchsvoll, "aber ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam den Klassenerhalt schaffen können", so Aydin.

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen.