Wechsel in die Oberliga: Torhüter verlässt den Halleschen FC wieder

Tom Müller, der seit seiner Rückkehr zum Ausbildungsverein nur in einer Landespokal-Partie zwischen den Pfosten ran durfte, wechselt zur neuen Saison in den Norden. Der 27-Jährige schließt sich dem Oberligisten ETSV Hamburg an. "Ich freue mich sehr auf meine kommende Zeit in Hamburg und hoffe, der Mannschaft des ETSV eine Unterstützung zu sein", wird Müller in der Vereinsmeldung zitiert: "Ich werde mein Bestes geben, um unserem gemeinsamen Ziel ein Stück näher zu kommen." Zum Spielerprofil:

>> Tom Müller