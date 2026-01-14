Wechsel in die Landesliga: Jonas Hoffmann schließt sich Seebach an

Über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel hatte der dynamische Offensivmann, der am liebsten über den rechten Flügel kommt, genügend Zeit, um sportliche Optionen auszuloten. Warum fiel letztlich seine Wahl auf den TSV Seebach? "Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl. In den Gesprächen mit Trainer Wolfgang Beller und den Vereinsverantwortlichen habe ich direkt das Vertrauen gespürt, das ich mir wünsche, um Topleistungen auf dem Platz bringen zu können. Zudem hat mich schon auch die Vita und die angenehme Art von Wolfgang (Beller, Anm.d.Red.) beeindruckt und meine Entscheidung beeinflußt. Er kann Erfahrungen aus der Bundesliga vorweisen und hat mir einen klaren Plan aufgezeigt, was er mit mir vorhat", erklärt Hoffmann, der schon mit den Hufen scharrt: "Ich habe richtig Bock darauf, ab dem 19. Januar Gas zu geben und in der Landesliga Mitte um die Spitzenplätze mitzuspielen."



Hoffmann kam in der laufenden Regionalliga-Saison in Hankofen 13 Mal zum Einsatz, dabei gelang ihm ein Treffer. Der war allerdings ultrawichtig, war es doch der Siegtreffer beim 1:0-Heimcoup gegen den FC Bayern II. Weil er sich allerdings zumeist mit der Rolle des Reservisten begnügen musste und sich sportlich in einer Sackgasse sah, entschloss er sich, die SpVgg nach zweieinhalb Jahren zu verlassen.