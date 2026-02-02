Wechsel in die Bundesliga: Kastanaras verlässt VfB nach 13 Jahren Der Stuttgarter Stürmer wechselt zum FC Augsburg. von vfb · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Nach 13 Jahren im Trikot mit dem roten Brustring verlässt Thomas Kastanaras den VfB Stuttgart und schließt sich dem FC Augsburg an.

Als Thomas Kastanaras 2012 zum VfB wechselte, war er neun Jahre alt. 14 Jahre später, im Alter von 23 Jahren, verlässt der Stürmer den Club aus Cannstatt und wechselt zum FC Augsburg. Der gebürtige Stuttgarter durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften und hatte mit seinen Toren maßgeblichen Anteil an den Erfolgen seiner Teams. In der Saison 2021/2022 gewann Thomas Kastanaras mit der U19 des VfB den DFB-Pokal der Junioren. Am 17. September 2022 debütierte der Stürmer im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt für die Lizenzspielermannschaft in der Bundesliga. Drei weitere Einsätze folgten in jener Saison.

Insgesamt bestritt der ehemalige Juniorennationalspieler 38 Regionalligaspiele für den VfB und erzielte dabei 16 Tore. In der Rückrunde der Saison 2023/2024 war Thomas Kastanaras an den SSV Ulm ausgeliehen und trug mit seinen drei Toren in 16 Einsätzen in der 3. Liga seinen Teil zum Aufstieg der Ulmer in die 2. Bundesliga bei. Nach diesem halben Jahr kehrte er zum VfB zurück und kam zu 33 Einsätzen in der 3. Liga. Dabei erzielte er sieben Tore und steuerte drei Assists zum Klassenerhalt bei. Eine Knieverletzung im vergangenen Sommer bremste den 23-Jährigen aus, sodass er in dieser Spielzeit noch keinen Pflichtspieleinsatz verzeichnen konnte.



Stephan Hildebrandt, Direktor Nachwuchsleistungszentrum, sagt: „Thomas hat für seinen VfB immer 100 Prozent gegeben, in den überwiegend guten Zeiten, aber auch in schwierigen Phasen. Mit ihm verlässt uns neben dem vielseitig veranlagten und sehr ambitionierten Stürmer auch eine starke und geschätzte Persönlichkeit. Nach seinem verletzungsbedingten Ausfall geht es für Thomas im kommenden halben Jahr darum, ein Maximum an Spielpraxis zu erhalten. Daher haben wir seinem Wunsch, zum FC Augsburg zu wechseln, auch entsprochen. Seinen weiteren Weg werden wir natürlich verfolgen und wünschen ihm dafür das Allerbeste.“



