Wechsel in die 3. Liga

Fabinski war im Sommer 2023 von der SG Barockstadt Fulda in die Blumenstadt gewechselt. In der aktuellen Spielzeit etablierte er sich als feste Größe in der Innenverteidigung. Mit 30 Einsätzen und insgesamt 2.700 Spielminuten konnte er einen wichtigen Beitrag leisten.

RWE-Cheftrainer Fabian Gerber äußerte sich zum Abgang seines Spielers mit gemischten Gefühlen: „Wir nehmen Robins Abgang mit einem lachenden und einem weinenden Auge wahr. Lachend, weil wir uns für ihn freuen, dass er den nächsten Schritt in der 3. Liga machen kann und sich bei uns so hervorragend weiterentwickelt hat. Er ist zu einem richtig guten Spieler gereift. Gleichzeitig verlieren wir mit ihm einen herausragenden Akteur und einen tollen Charakter – einen feinen Jungen, den wir gerne noch länger bei uns gehabt hätten. Wir blicken stolz auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit zurück und wünschen Robin für seine Zukunft nur das Beste.“