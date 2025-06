Wechsel in der sportlichen Leitung des Landesligisten

Nach drei intensiven Jahren verlässt der bisherige sportliche Leiter Marco Gallo den Landesligisten SV Böblingen. "Wir sind wahnsinnig dankbar für Marcos Arbeit, mit großem Engagement und klarer Haltung hat Marco den „Böblinger Weg“ nicht nur mitgeprägt, sondern entscheidend vorangetrieben. Die konsequente Förderung unserer eigenen Talente sowie deren Integration in die erste Mannschaft war ihm stets eine Herzensanliegen – und genau das spiegelt sich heute auf und neben dem Platz wieder", so heißt es in einem Post des Vereins.