Wechsel in der sportlichen Leitung des FV Lörrach-Brombach

Die sportliche Leitung des FV Lörrach-Brombach wird sich im Bereich der erste Mannschaft, aber auch bei den U23- bis zu den U17-Junioren, neu aufstellen. "Dies wurde notwendig durch das persönlich- und berufsbedingte Kürzertreten des sportlichen Leiters Floyd Kleinhans", informierte der Landesligist.
"Der Verein respektiert diese Entscheidung von Floyd Kleinhans und bedankt sich herzlich für die engagierte und wertvolle Arbeit in den vergangenen Jahren. Floyd Kleinhans ist aus dem Grütt nicht wegzudenken und war neben der sportlichen Leitung im Aktivbereich auch für den Nachwuchsbereich zuständig und verantwortlich. Außerdem war er Trainer in verschiedenen Altersklassen und Fördertrainer des SC Freiburg im Rahmen der Kooperation. Er bleibt dem FVLB beim PS-Immo-Cup als tragende Säule des Organisationsteams erhalten und wird auch weiterhin beim FV Lörrach-Brombach in der Nachwuchsabteilung seine große Erfahrung einbringen", heißt es in der Mitteilung weiter.
„Floyd wird nur nicht nur aufgrund seines Engagements, sondern auch wegen seiner Persönlichkeit von allen sehr geschätzt. Wir danken ihm für sein Engagement und freuen uns, dass er uns mit seinem Wissen und seiner Erfahrung erhalten bleibt“, wird Dominik Kiesewetter, welcher im Präsidium für den Sport beim FVLB zuständig ist, zitiert.
Die Planungen für die neue Spielzeit 2026/27 wird der Verein demnächst aufnehmen. "Der Moment für eine Übergabe der Aufgaben ist daher ideal", so der FVLB. "Die Aufgaben in der sportlichen Leitung werden ad Interim von Antonio Ratto übernommen, der eng mit Präsidiumsmitglied Christian Schmidt zusammenarbeiten wird. Gemeinsam werden sie die laufenden sportlichen Themen koordinieren und den weiteren Aufbau in den kommenden Wochen begleiten. Parallel dazu wird sich der Verein intensiv mit der Neuaufstellung im sportlichen Bereich beschäftigen."