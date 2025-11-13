Wechsel in der sportlichen Leitung des FV Lörrach-Brombach

Die sportliche Leitung des FV Lörrach-Brombach wird sich im Bereich der erste Mannschaft, aber auch bei den U23- bis zu den U17-Junioren, neu aufstellen. "Dies wurde notwendig durch das persönlich- und berufsbedingte Kürzertreten des sportlichen Leiters Floyd Kleinhans", informierte der Landesligist.

"Der Verein respektiert diese Entscheidung von Floyd Kleinhans und bedankt sich herzlich für die engagierte und wertvolle Arbeit in den vergangenen Jahren. Floyd Kleinhans ist aus dem Grütt nicht wegzudenken und war neben der sportlichen Leitung im Aktivbereich auch für den Nachwuchsbereich zuständig und verantwortlich. Außerdem war er Trainer in verschiedenen Altersklassen und Fördertrainer des SC Freiburg im Rahmen der Kooperation. Er bleibt dem FVLB beim PS-Immo-Cup als tragende Säule des Organisationsteams erhalten und wird auch weiterhin beim FV Lörrach-Brombach in der Nachwuchsabteilung seine große Erfahrung einbringen", heißt es in der Mitteilung weiter.