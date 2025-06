Wechsel in der Sportlichen Leitung beim SV Spielberg

Jürgen konnte in Spielberg bei der Postenübernahme 2019 schon auf eine länger zurückliegende Phase als Spieler des SVS von 1994 bis 1997 zurückblicken. Die Corona-Pandemie hemmte und begleitete die Anfangszeit als sportlicher Leiter ab 2019. Auch am Projekt 2.te Mannschaft beteiligte er sich gerne. Der große Umbruch letzte Saison prägte den sportlichen Verlauf der Mannschaft; eine Veränderung, die langfristig im Sinne der Vereinsführung angestrebt und von Jürgen mit großem Einsatz zu einem guten Ende gebracht wurde. Auch für die kommende Saison sind durch Jürgen bereits die Weichen gestellt. Der eingeschlagene Weg zur Nachhaltigkeit, Verjüngung, mit talentierten Spielern aus der Umgebung ohne finanzielle Abenteuer entspricht der Philosophie des Vereins. Reinhard Haas verabschiedete mit warmen Worten den sympathischen, absolut zuverlässigen und menschlich äußerst angenehmen bisherigen Fußballchef. "Jürgen wird in Spielberg jederzeit herzlich willkommen sein!"

Stefan Langer tritt ab sofort in seine Fußstapfen. Mehrere intensive Gespräche überzeugten den "Neuen", der beste Voraussetzungen mitbringt. Über acht Jahre hinweg zeichnete er verantwortlich für die fußballerischen Geschicke beim Nachbarn SV Langensteinbach in der Landes- und Verbandsliga. Stefan ist nach einer längeren Pause wieder bereit, sich der zeitintensiven und verantwortungsvollen Aufgabe in der Verbandsliga zu widmen. Diese reizvolle Tätigkeit löst sowohl bei ihm als auch beim SVS neue Impulse aus. Offiziell tritt Stefan sein Amt zum 1.7.25 an.

Stefan kennt bereits viele Einzelheiten nach sehr guten Gesprächen mit Jürgen und der Vereinsführung. Der langjährige Fußballer bringt also schon sehr vieles mit, was ihm als Grundlage für seine neue Tätigkeit dient. Der 40jährige stammt aus einer Fußballerfamilie und diese steht auch bei seiner jetzigen Aufgabe hinter ihm. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen Stefan einen guten Start sowie langfristigen Erfolg!"