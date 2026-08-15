Wechsel in der sportlichen Leitung beim SV Reute von Josef Lorinser · Heute, 07:24 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein

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Im Bereich der sportlichen Leitung kommt es beim SV Reute zu einer personellen Veränderung: Niklas Klawitter wird sein Amt aus privaten und beruflichen Gründen künftig nicht mehr in vollem Umfang ausüben können und sich daher für die nächste Amtsperiode keiner Wiederwahl mehr stellen. Sven Sürgand übernimmt ab sofort gemeinsam mit Thomas Müller kommissarisch die sportliche Leitung bis zum Ende der Saison 2026/2027. Niklas Klawitter hat seine Vorstandskollegen frühzeitig über seine Entscheidung informiert. Als langjähriges und dem Verein eng verbundenes Mitglied wird er den SV Reute auch künftig im Rahmen seiner zeitlichen Möglichkeiten unterstützen. Insbesondere wird er das bereits begonnene Projekt zur Umrüstung der Trainingsplätze auf LED-Beleuchtung gemeinsam mit Marika Kempter-Ebe weiterführen und erfolgreich zum Abschluss bringen. Sofern zeitlich möglich wird Klawitter bis zum Ende seiner Amtsperiode außerdem weiterhin an den turnusmäßigen Vorstandschaftssitzungen teilnehmen und möchte sich auch danach beim SVR soweit zeitlich möglich einbringen.

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Mit Blick auf die aktiven Herrenmannschaften und dem Ziel eines möglichst zeitnahen Wiederaufstiegs hat die Vorstandschaft beschlossen, die sportliche Leitung bereits zum jetzigen Zeitpunkt neu zu besetzen. Sven Sürgand wird diese Aufgabe gemeinsam mit Thomas Müller bis zum Ende der Saison 2026/2027 kommissarisch übernehmen. Sven Sürgand erhält dabei sämtliche für die Ausübung seiner Funktion erforderlichen Rechte und Entscheidungskompetenzen. Er wird die Vorstandschaft regelmäßig über die Entwicklungen im Aktivenbereich sowie über die Verzahnung zwischen Aktiven- und Juniorenbereich informieren. Aufgrund seiner über 30-jährigen Erfahrung aus dem Junioren- und Seniorenbereich ist Sürgand für diese verantwortungsvolle Aufgabe geradezu prädestiniert. Er bringt umfassendes Knowhow, großen Ideenreichtum, eine ausgeprägte Vereinskenntnis und ein über viele Jahre gewachsenes Netzwerk mit. Thomas Müller, selbst eine prägende Persönlichkeit des SV Reute, wird ihn als langjähriger Wegbegleiter mit seinem Erfahrungsschatz und seiner ausgeprägten Team- und Kommunikationsfähigkeit eng unterstützen. Gemeinsam haben die beiden Reutener “Urgesteine” beim SVR bereits erfolgreich zusammengewirkt und sich dabei als allseits geschätztes Duo bewährt.

“Jeder, der Verantwortung übernimmt, hinterlässt Spuren. Tom und ich möchten auf dem aufbauen, was vor uns geschaffen wurde, und unseren Teil zur weiteren Entwicklung beitragen. Unsere Zusage war spontan, aber in meiner momentanen Situation passt dieses Amt besser zu mir als eine Trainertätigkeit, da ich hier die Termine flexibler gestalten kann und nicht nach einem festgelegten Plan arbeiten muss. In der ersten Mannschaft kenne ich alle aus dem Effeff – tatsächlich habe ich jeden von ihnen bereits irgendwann einmal trainiert.” – mit diesen Worten blickt Sürgand der neuen Aufgabe hochmotiviert entgegen. Der SV Reute bedankt sich bei Niklas Klawitter herzlich für sein bisheriges und weiteres Engagement, seine wertvollen Impulse und seinen großen Einsatz für den Verein. Gleichzeitig freut sich der SVR auf die Zusammenarbeit mit Sven Sürgand und Thomas Müller sowie auf die gemeinsame Weiterentwicklung des Vereins und seiner aktiven Herren-Mannschaften. Zum Foto unten: Niklas Klawitter gibt den Ball aus privaten und beruflichen Gründen an Sven Sürgand und Thomas Müller weiter