Wechsel in der sportlichen Leitung beim SSV Bornheim

Sharifo hat sich in kürzester Zeit als starke Säule im Verein etabliert. Er verfügt nicht nur über sportliche Expertise. Er bringt auch eine außergewöhnliche Energie mit, um den Verein sportlich voranzubringen. Um dieser neuen Aufgabe gerecht zu werden, wird er sich ein starkes Team in den nächsten Wochen an seine Seite holen, um die 1. Senioren und den steilen Aufschwung der letzten Jahre weiter in die richtige Richtung zu führen.