Wechsel in der Landesliga und Zugang beim Kreisligisten

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Bernhausen II (Kreisliga B4 Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Zum Wochenende noch gute Neuigkeiten auch aus der zweiten Mannschaft. Das Trainerduo Flo Kordeuter und Patrick "Walky" Walker haben für die kommende Saison verlängert. Vor ca. 1,5 Jahren übernahmen die beiden als gleichberechtigtes Duo unsere zweite Mannschaft und schafften es die Mannschaft Stück für Stück zu verbessern. Übernommen im grauen hinteren Mittelfeld der KLB ohne Ambition, haben die beiden es geschafft die Mannschaft über eine gute Rückrunde in der letzten Saison bis jetzt aktuell auf Platz 3 der KLB mit Tuchfühlung in Richtung Relegationsplatz zu führen. Spaß vermitteln, erfolgreich Fussball spielen, die U19 Spieler die letzten Sommer raus kamen integrieren, Verzahnung mit der aktuellen U19 und die enge Zusammenarbeit/ Abstimmung mit der ersten Mannschaft waren die Ziele. Diese wurden bis jetzt alle mit Bravour erreicht. Daher war es nur logisch mit beiden zu verlängern. Wir freuen uns auf die neue Runde und die Entwicklung der Mannschaft und das Erreichen der nächsten Zielschritte.

+++

+++

SF Dettingen (Kreisliga A2 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Nächster Neuzugang beim SFD: Redon Gashi kehrt zurück zu seinen Wurzeln. Redon kann flexibel in der Offensive eingesetzt werden und hat in seiner ersten aktiven Saison beim VfL Kirchheim 2 bereits mit 25 Scorern auf sich aufmerksam gemacht. Nach kurzem Gastspiel in der Bezirksliga beim TSV Jesingen freuen wir uns, dass er nun zu uns zurückkehrt. Herzlich Willkommen, Redon!

+++

+++

SV Harthausen (Kreisliga A3 Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Zur Saison 2025/26 verstärkt Achim Feidel als spielender Co-Trainer das Trainerteam des SV Harthausen. Nachdem unser Trainer Uwe Göb bereits zum Jahreswechsel seinen Vertrag für die kommende Saison verlängert hat, wird Achim Feidel nun das Team an der Seitenlinie ergänzen.

In der kommenden Spielzeit wird Achim von Uwe in die Trainingsgestaltung sowie in sämtliche Themen rund um den Spielbetrieb eingebunden. Gemeinsam mit Joachim Ruck, der ebenfalls vor Beginn der Rückrunde verlängert hat, wird er auf dem Platz als verlängerter Arm des Trainers agieren. Nach sechs erfolgreichen Jahren als Spieler beim SV Wachbach in der Bezirksliga Hohenlohe/Franken suchte Achim eine neue Herausforderung und möchte sich in die Richtung der Trainerlaufbahn weiterentwickeln. Wir freuen uns sehr, dass er sich trotz zahlreicher Angebote für den SV Harthausen entschieden hat. Achim ist ein ballsicherer und spielstarker Mittelfeldspieler, der auch menschlich hervorragend zu uns passt. Er wird uns sowohl auf als auch neben dem Platz bereichern.

+++

+++