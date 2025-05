Wechsel in der Kreisliga und Abschied in der Bezirksliga

Bei den Vereinen und Bezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SPV 05 Nürtingen (Kreisliga B4 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Christian Bott kam in der Saison 24/25 zum SPV und bleibt uns auch in der kommenden Saison erhalten. Wir freuen uns riesig!

+++

+++

TSV Trillfingen (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

89 Spiele. 35 Tore. Und immer Herz in jedem Sprint. Mikail, besser bekannt als Mika, verabschiedet sich aus dem aktiven Trikot des TSV Trillfingen – ein Spieler, der nie halbe Sachen gemacht hat. Flink auf den Außen, mutig im Eins-gegen-eins und mit einem Riecher für den richtigen Moment – Mika war Torgarant, Vorlagengeber und Kämpfer zugleich. Über seine Zeit hinweg einer der treffsichersten Spieler, hat sich in der Ersten und Zweiten immer wieder bewiesen – mit Tempo, Wille und Leidenschaft.

+++

+++

Fußballbezirk Enz/Murr

Das teilt der Bezirk mit:

Mit Mail vom heutigen Tage hat der TKSZ Ludwigsburg die Auswärtspartie gegen SGV Murr wegen Spielermangels ab. Dies ist die zweite Absage des TKSZ in der aktuellen Saison, eine weitere Absage würde den Ausschluss aus dem laufenden Spielbetrieb bedeuten.

Bezirksleistungsprüfung in Kornwestheim - Am 23.05.2025 trafen sich die Perspektivschiedsrichter*inne der Schiedsrichtergruppen Ludwigsburg, Leonberg und Vaihingen zur erstmaligen Bezirksleistungsprüfung in Kornwestheim. Neben der körperlichen Fitness musste auch die Regelkenntnis nachgewiesen werden. Die Leistungsschiedsrichter waren, zur Vorbereitung auf die Lehrgänge, ebenfalls eingeladen. Im Anschluss wurde der Abend noch mit Grillgut und gekühlten Getränken abgeschlossen.

+++

+++