Wechsel im Winter: Meckelfeld schnappt sich Hasselbring Der 24-Jährige verlässt den abstiegsbedrohten VfL Maschen

Hasselbring zählte in den vergangenen Jahren zu den VfL-Top-Torjägern. Dem 24-Jährigen, der sich in der Saison 2019/20 bereits in der Oberliga Hamburg beim TSV Buchholz 08 ausprobierte, glückten für Maschen 57 Bezirksliga-Tore. Von der Qualität des Angreifers will nun der TVM profitieren, um noch bessere Argumente für einen möglichen Landesliga-Aufstieg vorweisen zu können. Für das abgeschlagene Schlusslicht aus Maschen ist der Abgang ein herber Rückschlag.