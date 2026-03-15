Wechsel im Trainerteam der Senioren

Christopher Berg, bisheriger Trainer des B-Ligisten VfL Erp, hat sein Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt. Ab sofort übernehmen die bisherigen Co-Trainer Philipp Meyer und Niklas Jöntgen gemeinsam die Verantwortung für die Mannschaft.

Der VfL Erp bedankt sich ausdrücklich bei Christopher Berg für die geleistete Arbeit und sein Engagement für den Verein und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute! Gleichzeitig bedanken wir uns bei Philipp und Niklas für ihre Bereitschaft und wünschen viel Erfolg und eine glückliche Hand für die anstehenden Aufgaben.