Wechsel im Trainerstab des TSV Bevern 2

Nach über 8 Jahren engagierter und prägender Arbeit gibt der Trainer der 2. Herren des TSV Bevern Stefan ‚Bonko‘ Bonkowski seinen Trainerposten in der Winterpause 2025/2026 an seine Nachfolger Mark Noetzelmann und Jan Peper ab. Bonkowski hatte die Mannschaft in der Rückrunde der Saison 2016/2017 in einer sportlich schwierigen Phase übernommen. Den Abtieg aus der 2. In die 3. Kreisklasse konnte allerdings auch er nicht mehr verhindern. Vielmehr legte er damals jedoch den Grundstein für die neue 2. Herren des TSV Bevern.

Es folgten acht Saisons in der 3. Kreisklasse, ehe Bonko am Ende der Saison 2024/2025 den verdienten Aufstieg zurück in die 2. Kreisklasse schaffte. Dort befindet sich die 2. Herren als Aufsteiger mittlerweile auf dem 7. Platz. Bonko, der die Mannschaft durch Bodenständigkeit, Empathie und gegenseitigen Respekt immer weiter geformt hat, möchte nun mehr Zeit für seine Familie haben und übergibt daher zur Rückserie an seine Nachfolger.