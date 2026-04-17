Wechsel im Torwartteam beim SV Holthausen Biene Der Tabellenletzte der Oberliga Niedersachsen plant frühzeitig die neue Saison und strukturiert seine Torhüterposition neu von red · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser

Der SV Holthausen Biene hat eine personelle Veränderung im Torwartbereich für die kommende Saison bekanntgegeben. Mit Maik Möhlenkamp stößt ein 28-jähriger Keeper zum Klub, der bereits Erfahrungen bei verschiedenen Stationen gesammelt hat.

Künftig soll Möhlenkamp gemeinsam mit Lukas Hüser das Torwartduo beim Traditionsverein bilden und damit für mehr Konkurrenz und Stabilität auf der Position sorgen. Abschiede von Ahlers und Burke Parallel zur Verpflichtung des Neuzugangs trennt sich der Verein zum Saisonende von zwei Spielern: Felix Ahlers und Jan Burke werden den Klub verlassen.

Beide gehörten in ihrer Zeit am „Biener Busch“ zum festen Bestandteil des Kaders und wurden für ihren Einsatz im Verein gewürdigt. Der SV Holthausen Biene bedankte sich ausdrücklich für die gezeigten Leistungen und den Einsatz im Team. Mit der frühzeitigen Kaderplanung reagiert der Verein auf die aktuelle sportliche Situation in der Oberliga Niedersachsen. Ziel ist es, nach einer schwierigen Saison neue Stabilität aufzubauen und den Konkurrenzkampf im Kader zu erhöhen.