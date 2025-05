Wechsel im Duo: Zwei langjährige Spielerinnen verlassen Halle-Neustadt

Johanna Oelke und Lea von Oertzen Becker verlassen den FC Halle-Neustadt und schließen sich ab sofort dem Verbandsligisten Einheit Halle an. Die beiden erfahrenen Spielerinnen, die zuvor bereits beim Halleschen FC und in Halle-Neustadt gemeinsam auf dem Platz standen, wagen damit den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Laufbahn – erneut im Doppelpack.

„Es war keine leichte Entscheidung“, erklärt Johanna Oelke, die auf 33 Verbandsligaspiele für Halle-Neustadt zurückblickt. „Aber aufgrund der zerfallenen Strukturen in Neustadt war es letztlich das Beste.“ Ihre neue sportliche Heimat hat sie schnell überzeugt: „Bei Einheit hat man uns von Tag eins an das Gefühl gegeben, gebraucht zu werden.“



Auch Lea von Oertzen Becker, die 41 Einsätze in der Verbandsliga für Halle-Neustadt absolviert hat, sieht den Wechsel als logische Konsequenz: „Garry hat uns in mehreren Gesprächen deutlich gemacht, dass Einheit der richtige Schritt für uns ist." Für Garry Freiburg sind beide Spielerinnen eine klare Verstärkung, beide gestandene Verbandsliga-Spielerinnen, die unsere Mannschaft ab sofort noch erfolgreicher machen werden.“



Mit dem Wechsel zu Einheit Halle finden zwei Leistungsträgerinnen ein neues sportliches Zuhause – in einem Umfeld, das stabilere Perspektiven bietet als ihre bisherige Wirkungsstätte.