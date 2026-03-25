Wechsel der sportlichen Leitung beim Verbandsligisten Der SV Fellbach und Frank Weinle trennen sich zum 1. April. von red/pm · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

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Beim SV Fellbach endet eine prägende Ära in der sportlichen Führung. Frank Weinle übergibt seine Rolle an Theo Fringelis, der künftig die Verantwortung trägt. Der Wechsel markiert einen bedeutenden Schritt für den Verbandsligisten – und steht zugleich für Kontinuität sowie die Weiterentwicklung der eingeschlagenen Vereinsstruktur.

Beim SV Fellbach vollzieht sich ein Wechsel an zentraler Stelle. Mit dem 1. April endet die Amtszeit von Frank Weinle als sportlich Verantwortlicher. Gleichzeitig übernimmt Theo Fringelis offiziell die Rolle des sportlichen Direktors und führt damit die bereits begonnene Arbeit fort. Weinle blickt auf eine intensive und erfolgreiche Zeit beim SV Fellbach zurück. Als Spieler, Trainer und Funktionär war er über viele Jahre hinweg eng mit dem Verein verbunden und feierte unter anderem einen Aufstieg. Besonders prägend war für ihn jedoch die Phase nach dem finanziellen Umbruch. In dieser Zeit galt es, sportlich Stabilität zu bewahren und ein Abrutschen zu verhindern. Entscheidend sei dabei ein enger interner Zusammenhalt gewesen, geprägt von Lösungsorientierung und gegenseitigem Vertrauen.

Mit Theo Fringelis übergibt Weinle die Verantwortung an einen Nachfolger, den er selbst als wichtige Verpflichtung für den Verein bezeichnet. Fringelis war bereits in der laufenden Saison in verantwortlicher Position tätig und konnte sich schrittweise in die Aufgaben einarbeiten. Der neue sportliche Leiter zeigt sich dankbar für das Vertrauen und würdigt die Arbeit seines Vorgängers. Gerade in schwierigen Zeiten habe Weinle großen Einsatz gezeigt und den Verein entscheidend geprägt. Für Fringelis ist die neue Aufgabe beim Heimatverein zugleich eine besondere Motivation.