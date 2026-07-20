 2026-07-17T11:53:53.177Z

Transfers

Wechsel der Oberligisten bis Landesligisten aus dem Mainzer Raum

Die Mainzer Vereine von der Oberliga bis zur Landesliga erleben einen außergewöhnlich aktiven Transfer-Sommer

von Torben Schröder · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Benjamin Basic (rechts) wechselt vom SV Gonsenheim zum FC Basara Mainz.
Benjamin Basic (rechts) wechselt vom SV Gonsenheim zum FC Basara Mainz. – Foto: Kristina Schäfer

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Mainz/Bodenheim. Hört man sich unter den Kaderplanern im Mainzer Amateurfußball um, dann ist dieser Transfer-Sommer offenbar ein besonders nervenaufreibender gewesen. In der Oberliga, die deutlich stärker einzuschätzen ist, haben Schott und Gonsenheim größere Umbrüche zu bewältigen, als ihnen lieb ist.

In der auf 17 Teams angewachsenen Verbandsliga haben sich FC Basara und Marienborn zumindest auf dem Papier stärker aufgestellt als zuletzt.

Und in der rheinhessischsten Landesliga seit langem wird es in all den Derbys unzählige Wiedersehen geben.

Die Wechselübersicht findet Ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung!