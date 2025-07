Wechsel-Börse in der KLB RTK: Aarbergen mit Aufstiegsambitionen

Rheingau-Taunus. Die Saison 2025/26 der Kreisliga B Rheingau-Taunus verspricht ein intensives Rennen in allen Regionen der Tabelle. JSG Aarbergen, die in der letzten Saison knapp in der Relegation an SV Geisenheim scheiterten, gehen mit hohen Ambitionen in die neue Spielzeit und streben den Aufstieg an. Ebenso wird der SC Daisbach, der in der vergangenen Saison den 3. Platz belegte, alles daran setzen, erneut unter die ersten 6 zu kommen. Auch die SG Hünstetten, die ihren Kader für die kommende Saison verstärkt haben, werden von vielen Verantwortlichen als Mitfavorit auf die oberen Plätze gesehen.

