Wechsel-Börse in der KLA RTK: SV Johannisberg gilt als großer Favorit

Rheingau-Taunus. Die Kreisliga A ist ein heißes Pflaster – wer sich hier behaupten will, braucht mehr als nur gute Einzelspieler. Emotionen, Teamgeist und Spielwitz entscheiden über Aufstieg oder Abstieg. In der Saison 2025/26 gehen 15 Mannschaften an den Start – mit einem ganz klaren Titelfavoriten: Der SV Johannisberg, der in den vergangenen drei Spielzeiten jeweils als Dritter knapp am Aufstieg scheiterte, gilt als heißester Anwärter auf die Meisterschaft. Gelingt diesmal der große Wurf?