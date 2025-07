Wechsel-Börse der Gruppenliga Wiesbaden mit heißen Aktien

Region. Die Gruppenliga Wiesbaden ist das Abenteuerland unter den heimischen Klassen. Langeweile: Fehlanzeige. Auch die bevorstehende Saison, deren Start am 3. August erfolgt, verspricht Spannung auf allen Ebenen. Spannung, wie der SV Niedernhausen nach dem frühen Rückzug in der Verbandsliga-Runde 2024/25 den Neustart unter Trainer André Meudt wuppt. Die Kaderbesetzung erscheint vielversprechend, jetzt muss Baumeister Meudt noch alles zu einem Gebilde zusammenfügen. Rettet sich die Spvgg. Eltville, die drei Gestandene reaktiviert hat, ein drittes Mal am letzten Spieltag, oder läuft es diesmal ganz anders für die Rheingauer? Können die Kreisoberliga-Meister SKG 23 Wiesbaden und Türk Kelsterbach auf den Spuren des Türkischen SV wandeln, der in die Verbandsliga durchmarschierte?

Zur Transferübersicht