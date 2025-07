Wechsel beim FC Wetzikon trotz Vertragsverlängerung

FC Wetzikon: Ramani ersetzt Nikci als Coach. Beim FC Wetzikon kommt es kurzfristig zu einem Wechsel auf dem Trainerposten. Beim Oberländer Drittliga-Verein, in der abgelaufenen Saison nur Fünfter in der Gruppe 6, überimmt Visar Ramani, assistiert von Lukas Huber und Sandro Zappella, das Ruder. Ramani coachte in der Vergangenheit schon das gleichklassige Meilen und die zweite Mannschaft von Wetzikon. Der 35-Jährige wird Nachfolger von Ex-Profi Adrian Nikci. Dieser entschied sich laut einer Vereinsmitteilung kurzfristig mit seinem Partner Elzedin Coko nicht mehr für den FCW tätig zu sein. Besonders daran: Erst im April hatten die Wetziker die Vertragsverlängerung mit Nikci/Coko kommuniziert.

Interregio-Cup-Qualifikation: Nur Lachen mit Heimspiel. Bei der Auslosung zur ersten Qualifikationsrunde der 2. Liga interregional für den Schweizer Cup 2026/27 war den Klubs aus der Region Zürich wenig Glück beschieden. Einzig der FC Lachen/Altendorf, der Aufsteiger Zürich City empfängt, tritt nämlich zu Hause an. Für Seuzach (nach Altstätten), Bülach (in Emmenbrücke), Red Star (Weesen), Dübendorf (Dardania SG), Thalwil (Arbon) und Seefeld (Locarno) stehen allesamt Aufgaben auf fremdem Terrain auf dem Programm. Derweil geniesst Uster ein Freilos. Die Spiele sind auf 9./10. August angesetzt.