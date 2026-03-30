Wechsel auf der Trainerbank zur neuen Saison

Zur kommenden Saison wird es auf der Trainerbank der SG Nagold-Platte einen Wechsel geben: Peter Sieben wird den Verein verlassen. Beide Seiten haben sich darauf verständigt, dass neue Impulse notwendig sind.

Peter Sieben ließ zudem verlauten, dass er bis zum Saisonende weiterhin alles für die Mannschaft geben wird. Mit einem Augenzwinkern merkte er außerdem an, dass er seine neue Trainerstation beim SV Huchenfeld sogar bequem mit dem Fahrrad erreichen könne.

Diese neuen Impulse sollen künftig von Pierre Burow gesetzt werden. Pierre war bisher ausschließlich im württembergischen Verband tätig. Zu seinen bisherigen Stationen zählen der SV Würzbach, die SG Oberreichenbach sowie Neuhengstett.