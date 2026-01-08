Wechsel auf der Kommandobrücke nach acht erfolgreichen Jahren

Nach acht erfolgreichen Jahren, die den SV Gölshausen von der Kreisklasse C in die Kreisklasse A zurückführten, hört das Trainerduo Mario Bertino und Dominik Rebmann zum Saisonende im Pfaffengrund auf eigenen Wunsch auf. Die Weichen für die Zukunft sind gestellt, denn das Traineramt beim SVG übernehmen zur Saison 2026/27 Andreas Macelski und Armin Bauer.

In der Runde 2017/2018 war der SV Gölshausen am Boden: Die erste Mannschaft wurde vom Spielbetrieb abgemeldet und ein Fortbestehen des Vereins war nicht gesichert. Mit der Rückkehr von Dominik Rebmann zu seinem Heimatverein als Spielertrainer und Mario Bertino als weiterem Spielertrainer wagte der SV Gölshausen zur Runde 2018/2019 einen Neuanfang in der Kreisklasse C. Mit großen Anstrengungen konnte eine neue Mannschaft zusammengestellt werden, welche auch gleich den Aufstieg in Kreisklasse B realisieren konnte. Hier etablierte sich die Mannschaft auf Anhieb und konnte sich Dank der Arbeit von Mario Bertino und Dominik Rebmann stetig steigern. Der Höhepunkt folgte zur Runde 2024/2025, als sich die Mannschaft souverän die Meisterschaft der Kreisklasse B und den damit verbundenen Aufstieg sicherte. Erstmals seit dem Abstieg in der Saison 2009/10 spielt der SV Gölshausen nun wieder in der Kreisklasse A - ein Erfolg, der immer eng mit dem Trainerduo verbunden bleiben wird.

In den verbleibenden Spielen möchte die Mannschaft den scheidenden Trainern den bestmöglichen Abschied bescheren und noch einige Punkte sammeln. Der SV Gölshausen hofft, dass die beiden Erfolgstrainer dem Verein in anderen Funktionen erhalten bleiben.