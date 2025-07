Wechsel auf der Kommandobrücke

"Aytac bat uns zu Saisonende um eine kleine schöpferische Auszeit, da er geschäftlich wie auch privat sehr eingespannt ist. Dieser Bitte kamen wir natürlich nach und haben in Simon die passende Ergänzung gefunden. Simon bringt langjährige Landesligaerfahrung mit, strebt sportlich nach denselben Zielen wie der FV Reichenbuch und wird der jungen Truppe auf dem Platz enorm hilfreich sein. Die Gespräche mit ihm waren äußerst angenehm und so konnte man recht flott eine Einigung erzielen. Mit Pana hat er einen Trainerkollegen an seiner Seite, der das Umfeld und einen Großteil der Mannschaft bereits bestens kennt, weshalb ihm die Eingewöhnungszeit recht einfach fallen wird", so Sportvorstand Ronny Ihrig.

Aytac Dogan bleibt aktuell im Hintergrund aktiv und bringt auch weiterhin bei Bedarf seine große Fachkenntnis mit ein.