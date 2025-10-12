Wechsel an der Tabellenspitze: SV Hölzlebruck springt nach ganz oben

Im Topspiel der Fußball-Kreisliga-A gewinnt der SV Hölzlebruck bei der SG Kirchen-Hausen und steht nun auf Platz eins. Beim Derby zwischen dem TuS Blumberg und der SG Riedböhringen behalten die Gäste die Oberhand.

Die Ausgeglichenheit in dieser Liga dokumentierte sich auch an diesem Spieltag. Nicht nur wegen des Auswärtssiegs des bisher punktlosen Schlusslichts SV Titisee beim SV Grafenhausen.

FC Bräunlingen – FC Pfohren 7:1 (2:1). Bräunlingen feierte gegen Pfohren ein Schützenfest. Es waren allerdings die Gäste, die Mitte der ersten Halbzeit mit einem von Simon Engesser getretenen, unhaltbaren Freistoß in Führung gingen. Raphael Emminger und Burhan Pitzner korrigierten das Ergebnis jedoch noch vor der Pause zu Gunsten des FCB. In der 51. Minute markierte Matthias Hummel das 3:1. "Danach ist Pfohren komplett auseinander gebrochen. Wir hätten auch zehn Tore schießen können", sagte der Bräunlinger Trainer Daniel Höll. Fabian Wehinger gelang ein Doppelschlag, erneut Emminger und zum Abschluss Dominik Bader trafen ins Schwarze.

Tore: 0:1 Engesser (21.), 1:1 Emminger (33.), 2:1 Pitzner (44.), 3:1 Hummel (51.), 4:1 Wehinger (57.), 5:1 Wehinger (61.), 6:1 Emminger (65.), 7:1 Bader (70.). SR: Raul Soler Meric. ZS: 90.