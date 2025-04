Wechsel an der Tabellenspitze - SV Burgaltendorf III übernimmt

Comeback nicht finalisiert

Burgaltendorf III machte seiner Favoritenrolle schon früh in der Partie alle Ehre. Nach 22 Minuten führte der SV mit 2:0 gegen das Schlusslicht der Liga SF Altenessen II. In der zweiten Hälfte ließen die Hausherren nicht locker und erzielten drei weitere Treffer. Auch der Anschlusstreffer zum 1:5-Endergebnis aus Sicht der Sportfreunde, änderte nichts mehr am souveränen Sieg Burgaltendorfs.

Auch der Bader SV II hatte gegen einen Abstiegskandidaten keine Probleme. Im Spiel gegen den Tabellenviertzehnten ESC Preußen II führte der Favorit komfortabel 2:0 zur Halbzeit. Nach der Halbzeit ließ der SV keine Zweifel über den Sieg zu und so stand es nach 80 Minuten 6:1 für die Hausherren. In den Schlussminuten kassierte die Mannschaft von Jamal Fechtali zwar noch zwei Gegentore, jedoch blieb der jetzige Tabellenzweite mit einem 7:3-Erfolg der verdiente Sieger. Mustafa Hasbi überzeugte zudem mit einem Hattrick.

Teutonia Überruhr II ging als Tabellenführer in den vergangenen Spieltag, jedoch musste der Liga-Primus einen Punktverlust im Spiel gegen Essen-Schönebeck IV hinnehmen. Im Heimspiel lag Überruhr nach nur 34 Minuten mit 0:2 zurück. Zwar antwortete die Mannschaft von Patrick Flügel drei Minuten später mit dem Anschlusstreffer, schafften es aber nicht vor der Halbzeit ein weiteres Tor nachzulegen und so ging es mit einem 1:2 aus Sicht der Hausherren in die Pause. In der 66 Minute gelang Teutonia der Ausgleich, gleichzeitig war dies allerdings das letzte Tor in dieser Partie und so musste sich der Tabellenerste mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben.

Überruhr mit Pflichtaufgabe, Burgaltendorf und Bader SV mit schwierigen Auswärtsduellen