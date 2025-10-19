Wechsel an der Spitze, Warnau-Bollwerk hält, erste Niederlage für 05

Bei der Frage nach den Titelfavoriten wurden der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der VfB Merseburg am Sommer mit am häufigsten genannt. Am Sonnabend kam es zum zweiten direkten Duell dieser Saison. Während BiWo das Aufeinandertreffen im Landespokal im August noch mit 3:1 gewonnen , fielen dieses Mal keine Treffer.

Zuhause war der BSV Halle-Ammendorf bisher kaum zu stoppen, auswärts dagegen kassierte die Elf von Christian Kamalla in den ersten beiden Partien jeweils Niederlagen. Am Freitagabend holte der BSV immerhin seinen ersten Punkt in der Ferne - verpasste dabei allerdings den Sieg. Nach dem Ammendorfer Führungstreffer durch Laurenz Hoffmann (71.) traf Jamie Bichtemann für die Bernburger nach zum 1:1-Ausgleich (87.).

Als einziges Team der Verbandsliga konnte die SG Rot-Weiß Thalheim in dieser Saison noch keinen Sieg verbuchen - und dabei blieb es am Freitag auch im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel zu Kai Uwe Ziegler . Beim SV Blau-Weiß Dölau unterlagen die Thalheimer mit 0:2. Luiz Rappsilber und Justin Kreideweiß per Elfmeter erzielten die Tore zum dritten Dölauer Saisondreier.

Nachdem der VfB Sangerhausen - angeführt von Fünferpacker Bruno Weick - am vergangenen Wochenende seinen ersten Saisonsieg landete (5:3 gegen Warnau) , legten die Rosenstädter am Freitagabend nach. Gegen harmlose Gäste vom FSV Barleben gelang dem VfB ein 3:0-Heimerfolg, bei dem Kevin Schäffner doppelt und Mika Scholz trafen.

Das Bollwerk des SSV Havelwinkel Warnau hat gehalten. Von einer der weitesten Auswärtsfahrten der Saison beim SV Blau-Weiß Zorbau ist der Aufsteiger mit einem Punkt zurückgekehrt. Für die Warnauer war es der sechste Zähler, für die Zorbauer nach zuvor sechs Siegen und einer Niederlage das erste Remis.

An der Spitze der Verbandsliga gab es am Sonnabend einen Führungswechsel. Durch ein Comeback in der Schlussphase hat der SV Fortuna Magdeburg das Heimspiel gegen den SV Eintracht Emseloh noch mit 3:1 gewonnen - und durch das Zorbauer Remis den Platz an der Sonne erobert. Punktgleich, aber mit der besseren Tordifferenz stehen die Fortunen nun ganz oben.

Mit dem Testspiel-Erfolg beim Oberliga-Spitzenreiter SC Freital landete der SSC Weißenfels am vergangenen Wochenende einen Achtungserfolg. Am Sonnabend folgte der nächste. Mit dem 1:0-Heimsieg über den SV Dessau 05 bescherten die Weißenfelser den Gästen die erste Niederlage der Saison. Damit haben nun alle Teams der Verbandsliga mindestens einmal verloren. Timm Koch erzielte den einzigen Treffer der Partie.

Nach dem Landespokal-Aus beim Landesligisten Turbine Halle (2:3) hat der SV Westerhausen die Reaktion verpasst. Im Heimspiel unterlag die Wolfsberg-Elf am Sonntag mit 2:3 gegen den Haldensleber SC und bleibt dadurch auf einem Abstiegsplatz stehen. Der HSC verbesserte sich stattdessen auf Platz neun.

