Allgemeines

Wechsel an der Spitze: SV Bergheim wieder Tabellenführer

Kreisliga A Sieg: Der SV Bergheim ist zurück an der Tabellenspitze. Der bisherige Spitzenreiter SF Troisdorf erkämpfte sich in Unterzahl immerhin ein 1:1 gegen den 1. FC Spich II.

von Niklas Bien · Heute, 15:15 Uhr
Der SV Bergheim ist wieder Tabellenführer – auch dank des 1. FC Spich II
Seit dem zehnten Spieltag haben die Sportfreunde Troisdorf die Tabelle der Kreisliga A Sieg angeführt. Der Auslöser damals: Der SV Bergheim trennte sich 3:3-Unentschieden gegen den 1. FC Spich II. Nun hat sich die Geschichte gewissermaßen wiederholt – dieses Mal zugunsten des SV Bergheim.

Gelb-Rote Karte verändert das Spiel

Spich als normalen Favoritenschreck zu bezeichnen, würde der Qualität des 1. FC nicht gerecht werden. Als Vizemeister des Vorjahres verortet sich die Spich-Reserve durchaus in den oberen Gefilden der Kreisliga A. Gegen Tabellenführer Troisdorf hat der Tabellenfünfte das auch wieder bewiesen. Ömer Alagöz brachte die Sportfreunde schon in der neunten Minute in Führung, Spich antwortete in der 24. Minute durch Simon Ustjanskij. Kurz vor der Pause sah Troisdorfs Omar Saleh Gelb-Rot – ein Moment, der das Spiel logischerweise ordentlich beeinflusste. Der 1. FC schlug aus der Überzahl kein Kapital mehr, die Sportfreunde kämpften sich immerhin zu einem Punkt und sind auf einen Punkt am neuen Tabellenführer dran.

SV Umutspor wehrt sich eindrucksvoll

Der SV Bergheim hatte mit Abstiegskandidat SV Umutspor Troisdorf richtig zu kämpfen. Und dass, obwohl SVU-Angreifer Homam Abou Samra schon nach elf Minuten für eine Tätlichkeit die Rote Karte sah. Bis zur Halbzeitpause hatten Daniel Mbungu Masaka und Cedric Pirotte den Favoriten mit 2:0 in Führung gebracht – danach begann das Spektakel. Imran Erdem und Torjäger Castello de Sousa Barroso glichen das Spiel bis zur 61. Minute für Umutspor aus, dann schlug der SV Bergheim mit Markus Stein und Mbungu Masaka wieder doppelt zurück. De Sousa Barroso machte es mit dem 3:4 in der 86. Minute zwar noch einmal spannend, die zwei Punkte gingen aber an den neuen Spitzenreiter.

Die weiteren Spiele des 19. Spieltags

TuS Winterscheid – TSV 06 Wolsdorf 3:6
TuS Winterscheid: Patrick Bluhm, Wolfgang Fischer, Marko Kirschhausen, Gunnar Pütz (46. Kai Heilmann), Benedikt Trost, Florian Hauf (63. Marco Preuss), Michael Fischer, Marc Klein, Jan Luca Fischer (56. Philipp Förster), Burak Bicer (73. Marvin Reitz), Patrick Fedder (85. Alexander Reitz) - Co-Trainer: Kevin Fischer - Trainer: Sven Bockrath
TSV 06 Wolsdorf: Philipp-Johannes Breuer, Lennart Schulte, Scott Caspers, Henrik Schyns, Lucas Relvas Galveia (90. Steffen Ulrich), Ben Bohnau, Jan-Niklas Hundenborn (74. Robert Barisic), Antonio Heinz (59. Luis Dräger), Philipp Herschel, Luc Pullem, Maximilian Hauck (82. Felix Hauck) - Trainer: Timo Leo - spielender Co-Trainer: Henrik Schyns - spielender Co-Trainer: Luis Dräger
Tore: 0:1 Maximilian Hauck (23.), 1:1 Michael Fischer (25.), 1:2 Antonio Heinz (42.), 1:3 Luc Pullem (43.), 1:4 Maximilian Hauck (45.), 2:4 Michael Fischer (52. Foulelfmeter), 2:5 Philipp Herschel (63. Foulelfmeter), 3:5 Michael Fischer (79. Foulelfmeter), 3:6 Luc Pullem (90.+4)

SV Rot Weiß Hütte – Türkischer FC Inter Troisdorf 2:6
SV Rot Weiß Hütte: Hikmet Bajrami, Zubeyr-Daud Hassan, Nils Hensellek, Özgün Ceylan, Samuel Hoffmann, Blerton Ademi, Dimitri Mosebach, Enes Gashi, Moritz Schamaun, Zakaria Makkaouri, Ivan Ramiro Trejo - Trainer: Alija Zahirovic
Türkischer FC Inter Troisdorf: Jusef Suleiman, Enes Malik Sisman, Mahmut Can Yildiz, David Adotevi (67. Mert Demir), Alp-Eren Dogan (75. Shah Fahad Momand), Taylan Turhan (71. Mihaita Georgian Stefan), Enes Aslan (57. Selam Mese), Kamil Süslü, Sinan Nadaroglu, Deni Dapo, Cemal Kaldirim (62. Burak Kir) - Trainer: Abdulwahab Albira - Co-Trainer: Mohammed Al Khalkhali - spielender Co-Trainer: Burak Kir
Tore: 0:1 Sinan Nadaroglu (10.), 1:1 Ivan Ramiro Trejo (21.), 1:2 Sinan Nadaroglu (28.), 1:3 Sinan Nadaroglu (45. Foulelfmeter), 1:4 Cemal Kaldirim (48.), 1:5 Kamil Süslü (56.), 1:6 Sinan Nadaroglu (69.), 2:6 Damian Burski (84.)

TuS Mondorf 1920 II – TuS 05 Oberpleis II 1:1
TuS Mondorf 1920 II: Benedikt Menrath, Gino Lauriola, Konstantin Westenhoff, Maximilian Drews (67. Noah Wagner), Fabian Beck, Darren Boyles (82. Alexander Böthling), Moritz Wunder, Lukas Gontrum, Daniel Seiffert (74. Luca Weßling), Andrés Gallego-Costa, Clemens Loke (61. Eric-Noah Langenfeld) - Trainer: Fabian Hinrichsen
TuS 05 Oberpleis II: Sebastian Klein, Denis Nawrath, Maxim Reiser, Akin Sener, Jannik Goethe (66. Christoph Rödl), Masakazu Hara, Jan Starke, Joshua Kürten (82. Fabian Richter), Michael Wasserheß, Paul Berner (61. Tim Dawar), Can Thelen (82. Jean Sebastian Barbaran Castillo) - Trainer: Tim Görgens
Schiedsrichter: Lennart Rode (Troisdorf) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Gino Lauriola (36.), 1:1 Tim Dawar (65.)

SV Fortuna Müllekoven – 1. FC Niederkassel II 5:1
SV Fortuna Müllekoven: Bastian Huth, Jasper Minor, Timur Yunusov, Zakariae Bourassi, Marco Nolden (67. Ozan Dursun), Baris Cam (69. Roman Reitemeyer), Mark Bruns, Besmir Simnica (46. Hüseyin Türker), Marlon Zschau, Daniel Verstrepen (67. Fabian Haase), Argjend Shabani (60. Yannick Vomfell) - Trainer: Ahmet Cansiz - spielender Co-Trainer: Berat Can
1. FC Niederkassel II: - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch
Tore: 1:0 Marlon Zschau (13.), 2:0 Daniel Verstrepen (16.), 3:0 Argjend Shabani (42. Foulelfmeter), 4:0 Besmir Simnica (45.), 5:0 Marlon Zschau (66.)

FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II – FC Kosova Sankt Augustin 4:0
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Dominik Vohl, Fabian Goller, Hendric Schmitz, Malte Groß (85. Lorenz Daus), Robin Bäumgen, Pascal Jungbluth (88. Noah Ludwig), Constantin Harth (63. Tim Abdellah Brungs), Jan Leyerer (70. Jan Hagenlocher), Tom Pfeffer, Nick Dreilich, Janis Fischer (83. Sven Bosbach) - Trainer: Marvin Müller
FC Kosova Sankt Augustin: Eduardo Giuseppe Martins Duarte Pusterla, Muhamet Thaqi, Jakup Kameri (51. Elvin Dobreva), Almir Delijaj (72. Milot Hakolli), Sebahattin Berke Özen (59. Valdet Jakurtaj), Armend Dauti (90. Behar Haxha), Erblin Berisha, Dardan Cerkini, Lindit Gashi (45. Luan Qestaj), Dardan Delijaj, Leonid Saliuki - Co-Trainer: Besart Ademi - Trainer: Behar Prenku
Tore: 1:0 Pascal Jungbluth (44.), 2:0 Janis Fischer (68.), 3:0 Janis Fischer (76.), 4:0 Tim Abdellah Brungs (83.)

>>> Die Tabelle der Kreisliga A Sieg