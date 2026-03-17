Wechsel an der Spitze: SV Bergheim wieder Tabellenführer

Seit dem zehnten Spieltag haben die Sportfreunde Troisdorf die Tabelle der Kreisliga A Sieg angeführt. Der Auslöser damals: Der SV Bergheim trennte sich 3:3-Unentschieden gegen den 1. FC Spich II. Nun hat sich die Geschichte gewissermaßen wiederholt – dieses Mal zugunsten des SV Bergheim.
TuS Winterscheid – TSV 06 Wolsdorf 3:6
TuS Winterscheid: Patrick Bluhm, Wolfgang Fischer, Marko Kirschhausen, Gunnar Pütz (46. Kai Heilmann), Benedikt Trost, Florian Hauf (63. Marco Preuss), Michael Fischer, Marc Klein, Jan Luca Fischer (56. Philipp Förster), Burak Bicer (73. Marvin Reitz), Patrick Fedder (85. Alexander Reitz) - Co-Trainer: Kevin Fischer - Trainer: Sven Bockrath
TSV 06 Wolsdorf: Philipp-Johannes Breuer, Lennart Schulte, Scott Caspers, Henrik Schyns, Lucas Relvas Galveia (90. Steffen Ulrich), Ben Bohnau, Jan-Niklas Hundenborn (74. Robert Barisic), Antonio Heinz (59. Luis Dräger), Philipp Herschel, Luc Pullem, Maximilian Hauck (82. Felix Hauck) - Trainer: Timo Leo - spielender Co-Trainer: Henrik Schyns - spielender Co-Trainer: Luis Dräger
Tore: 0:1 Maximilian Hauck (23.), 1:1 Michael Fischer (25.), 1:2 Antonio Heinz (42.), 1:3 Luc Pullem (43.), 1:4 Maximilian Hauck (45.), 2:4 Michael Fischer (52. Foulelfmeter), 2:5 Philipp Herschel (63. Foulelfmeter), 3:5 Michael Fischer (79. Foulelfmeter), 3:6 Luc Pullem (90.+4)
SV Rot Weiß Hütte – Türkischer FC Inter Troisdorf 2:6
SV Rot Weiß Hütte: Hikmet Bajrami, Zubeyr-Daud Hassan, Nils Hensellek, Özgün Ceylan, Samuel Hoffmann, Blerton Ademi, Dimitri Mosebach, Enes Gashi, Moritz Schamaun, Zakaria Makkaouri, Ivan Ramiro Trejo - Trainer: Alija Zahirovic
Türkischer FC Inter Troisdorf: Jusef Suleiman, Enes Malik Sisman, Mahmut Can Yildiz, David Adotevi (67. Mert Demir), Alp-Eren Dogan (75. Shah Fahad Momand), Taylan Turhan (71. Mihaita Georgian Stefan), Enes Aslan (57. Selam Mese), Kamil Süslü, Sinan Nadaroglu, Deni Dapo, Cemal Kaldirim (62. Burak Kir) - Trainer: Abdulwahab Albira - Co-Trainer: Mohammed Al Khalkhali - spielender Co-Trainer: Burak Kir
Tore: 0:1 Sinan Nadaroglu (10.), 1:1 Ivan Ramiro Trejo (21.), 1:2 Sinan Nadaroglu (28.), 1:3 Sinan Nadaroglu (45. Foulelfmeter), 1:4 Cemal Kaldirim (48.), 1:5 Kamil Süslü (56.), 1:6 Sinan Nadaroglu (69.), 2:6 Damian Burski (84.)
TuS Mondorf 1920 II – TuS 05 Oberpleis II 1:1
TuS Mondorf 1920 II: Benedikt Menrath, Gino Lauriola, Konstantin Westenhoff, Maximilian Drews (67. Noah Wagner), Fabian Beck, Darren Boyles (82. Alexander Böthling), Moritz Wunder, Lukas Gontrum, Daniel Seiffert (74. Luca Weßling), Andrés Gallego-Costa, Clemens Loke (61. Eric-Noah Langenfeld) - Trainer: Fabian Hinrichsen
TuS 05 Oberpleis II: Sebastian Klein, Denis Nawrath, Maxim Reiser, Akin Sener, Jannik Goethe (66. Christoph Rödl), Masakazu Hara, Jan Starke, Joshua Kürten (82. Fabian Richter), Michael Wasserheß, Paul Berner (61. Tim Dawar), Can Thelen (82. Jean Sebastian Barbaran Castillo) - Trainer: Tim Görgens
Schiedsrichter: Lennart Rode (Troisdorf) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Gino Lauriola (36.), 1:1 Tim Dawar (65.)
SV Fortuna Müllekoven – 1. FC Niederkassel II 5:1
SV Fortuna Müllekoven: Bastian Huth, Jasper Minor, Timur Yunusov, Zakariae Bourassi, Marco Nolden (67. Ozan Dursun), Baris Cam (69. Roman Reitemeyer), Mark Bruns, Besmir Simnica (46. Hüseyin Türker), Marlon Zschau, Daniel Verstrepen (67. Fabian Haase), Argjend Shabani (60. Yannick Vomfell) - Trainer: Ahmet Cansiz - spielender Co-Trainer: Berat Can
1. FC Niederkassel II: - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch
Tore: 1:0 Marlon Zschau (13.), 2:0 Daniel Verstrepen (16.), 3:0 Argjend Shabani (42. Foulelfmeter), 4:0 Besmir Simnica (45.), 5:0 Marlon Zschau (66.)
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II – FC Kosova Sankt Augustin 4:0
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Dominik Vohl, Fabian Goller, Hendric Schmitz, Malte Groß (85. Lorenz Daus), Robin Bäumgen, Pascal Jungbluth (88. Noah Ludwig), Constantin Harth (63. Tim Abdellah Brungs), Jan Leyerer (70. Jan Hagenlocher), Tom Pfeffer, Nick Dreilich, Janis Fischer (83. Sven Bosbach) - Trainer: Marvin Müller
FC Kosova Sankt Augustin: Eduardo Giuseppe Martins Duarte Pusterla, Muhamet Thaqi, Jakup Kameri (51. Elvin Dobreva), Almir Delijaj (72. Milot Hakolli), Sebahattin Berke Özen (59. Valdet Jakurtaj), Armend Dauti (90. Behar Haxha), Erblin Berisha, Dardan Cerkini, Lindit Gashi (45. Luan Qestaj), Dardan Delijaj, Leonid Saliuki - Co-Trainer: Besart Ademi - Trainer: Behar Prenku
Tore: 1:0 Pascal Jungbluth (44.), 2:0 Janis Fischer (68.), 3:0 Janis Fischer (76.), 4:0 Tim Abdellah Brungs (83.)
