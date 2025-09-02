Wechsel an der Spitze, Esens feiert ersten Dreier, Melle erneut Remis

Am fünften Spieltag der Landesliga Weser-Ems war es so weit und der SV Bevern kassierte seine erste Niederlage. Auch die Serie vom TuS Esens brach, doch das hat für den Aufsteiger nur positive Auswirkungen. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende.

Einen knappen 2:1-Heimsieg feierte BW Papenburg gegen den ambitionierten SV Eintracht Nordhorn. Die Gäste gingen früh durch Hedon Selishta (2.) in Führung, doch Wilko Docter (18.) glich schnell aus. Noch vor der Pause erzielte Ole Eucken (38.) den 2:1-Siegtreffer, der trotz aller Bemühungen der Gäste bis zum Ende Bestand hatte. Dritter Sieg in Serie für die Blau-Weißen und der Sprung auf Platz vier.

Ein wichtiger Auswärtssieg gelang dem SV Vorwärts Nordhorn beim VfL Oldenburg. Nach ausgeglichener erster Hälfte sorgten Kamaljit Singh (58.) und Lasse Langlet (82.) mit ihren Treffern für den 2:0-Erfolg. Nordhorn steht damit nun bei neun Punkten, muss jetzt aber an der Konstanz arbeiten.

Der TuS Esens zeigte sich in überragender Form und schickte den VfR Voxtrup mit 4:0 nach Hause. Samuel Stainbank (15., 29., 58.) schnürte dabei einen Dreierpack, Finn Rosenboom (16.) traf zum zwischenzeitlichen 2:0. Voxtrup fand nie richtig ins Aufsteigerduell. Durch den ersten Saisonsieg zog Esens punktgleich mit Voxtrup.

Das Spitzenspiel des Spieltags konnte Schüttorf mit 3:1 für sich entscheiden und damit die beiden deutlichen Niederlagen der Vorsaison vergessen machen. Dabei lag man nach schwachem Start bis zur Schlussviertelstunde noch hinten. Durch den Sieg sprang Schüttorf auf Rang drei, Bevern rutschte auf Platz zwei ab.

Im mit Spannung erwarteten Derby setzte sich der TV Dinklage mit 2:0 gegen BW Lohne II durch. Fyn Hollmeyer (33.) sorgte in der ersten Halbzeit für die Führung, ehe Joker Jason Bahns (88.) kurz vor Schluss alles klar machte. Für die Langemeyer-Elf war es ein Prestige-Erfolg, der auch tabellarisch für einen Sprung auf Platz fünf, vorbei an Lohne, sorgt.

Im Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld trennten sich GW Firrel und SC Melle 03 2:2. Julian Bennert (16.)brachte die Gastgeber in Führung, ehe die Gäste das Spiel durch Julian Ahrens (54.) und Maurice Poerschke (60.) drehten. Doch Tristian Darsow (79.) sorgte mit seinem Treffer für den verdienten Ausgleich.

Einen ungefährdeten 3:0-Sieg feierte der BV Garrel gegen den SV Brake. Bereits in der 3. Minute traf Julian Dwertmann zur Führung, ehe Gerrit Ideler (42., 73.) mit einem Doppelpack den Endstand herstellte. Brake kassierte die vierte Niederlage in Serie, während Garrel auch das dritte Heimspiel gewinnen konnte.