Wechsel an der Spitze

Mit dem FV Kirchfeld und dem ATSV Mutschelbach treffen zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte aufeinander. Mutschelbach belegt derzeit Platz Zehn und hat drei Zähler merh auf dem Konto als der Konkurrent aus Kirchfeld.

Der FC Ersingen hat am kommenden Sonntag den Spitzenreiter aus Östringen zu Gast. Die Östringer sind nach wie vor ungeschlagen und gewannen insgesamt acht ihrer bisherigen zehn Spiele. Ersingen gewann zuletzt souverän mit 3:0 nachdem man zuvor vier Spiele in Serie sieglos blieb.

Noch ohne einen einzigen Sieg steht der FV Ettlingenweier am unteren Ende der Tabelle. Mit dem FC Nöttingen II ist der bis dato beste Aufsteiger zu Gast beim FVE. Die junge Nöttinger Offensive gehört zu den Torgefährlichsten der Liga, während Ettlingenweier trotz der Tabellenplatzierung die mit Abstand stabilste Defensive im Abstiegskampf stellt.

Im Vorfeld der Parte zwischen dem VfB Knielingen und dem FC Heidelsheim deutet vieles auf eine recht klare Angelegenheit hin. Der Aufsteiger aus Knielingen steht mit lediglich vier Zählern auf dem vorletzten Tabellenrang. Heidelsheim hingegen gehört zu den Verfolgern des Spitzenduos.

Dem Spitzenreiter aus Östringen dicht auf den Fersen ist die SpVgg Durlach-Aue. Am vergangenen Sonntag kassierte die SpVgg in Unterzahl erst in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich und musste Östringen damit vorbeiziehen lassen. Mit dem SV Huchenfeld ist am kommenden Spieltag ein klarer Abstiegskandidat zu Gast in Durlach.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SG Stupferich Stupferich FV 1912 Wiesental FV Wiesental 15:00 PUSH

Das Aufeinandertreffen zwischen der SG Stupferich und dem FV Wiesental ist eines ohne Beteiligung klarer Aufstiegs- oder Abstiegskandidaten. Stattdessen finden sich beide Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte wieder. Allerdings konnten sich beide bereits zumindest ein kleines Polster nach unten aufbauen.

Der FC Kirrlach gehört zu den Anführern des extrem engen Tabellenmittelfelds. Nun geht es gegen den Aufsteiger Kickers Büchig. Die Kickers belegen derzeit den Relegationsrang und stecken entsprechend mitten im Abstiegskampf. Daher geht Kirrlach als Favorit in die Partie und hat die Möglichkeit seine Position im Mittelfeld der Tabelle zu behaupten.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SV Langensteinbach Langensteinb ASV Durlach ASV Durlach 15:00 PUSH