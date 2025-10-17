Wechsel an der Spitze

Wir werfen einen Blick auf die Partien des 11. Spieltags.
Der FC Ersingen hat am kommenden Sonntag den Spitzenreiter aus Östringen zu Gast. Die Östringer sind nach wie vor ungeschlagen und gewannen insgesamt acht ihrer bisherigen zehn Spiele. Ersingen gewann zuletzt souverän mit 3:0 nachdem man zuvor vier Spiele in Serie sieglos blieb.
Mit dem FV Kirchfeld und dem ATSV Mutschelbach treffen zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte aufeinander. Mutschelbach belegt derzeit Platz Zehn und hat drei Zähler merh auf dem Konto als der Konkurrent aus Kirchfeld.
Im Vorfeld der Parte zwischen dem VfB Knielingen und dem FC Heidelsheim deutet vieles auf eine recht klare Angelegenheit hin. Der Aufsteiger aus Knielingen steht mit lediglich vier Zählern auf dem vorletzten Tabellenrang. Heidelsheim hingegen gehört zu den Verfolgern des Spitzenduos.
Noch ohne einen einzigen Sieg steht der FV Ettlingenweier am unteren Ende der Tabelle. Mit dem FC Nöttingen II ist der bis dato beste Aufsteiger zu Gast beim FVE. Die junge Nöttinger Offensive gehört zu den Torgefährlichsten der Liga, während Ettlingenweier trotz der Tabellenplatzierung die mit Abstand stabilste Defensive im Abstiegskampf stellt.
Dem Spitzenreiter aus Östringen dicht auf den Fersen ist die SpVgg Durlach-Aue. Am vergangenen Sonntag kassierte die SpVgg in Unterzahl erst in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich und musste Östringen damit vorbeiziehen lassen. Mit dem SV Huchenfeld ist am kommenden Spieltag ein klarer Abstiegskandidat zu Gast in Durlach.
Das Aufeinandertreffen zwischen der SG Stupferich und dem FV Wiesental ist eines ohne Beteiligung klarer Aufstiegs- oder Abstiegskandidaten. Stattdessen finden sich beide Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte wieder. Allerdings konnten sich beide bereits zumindest ein kleines Polster nach unten aufbauen.
Der FC Kirrlach gehört zu den Anführern des extrem engen Tabellenmittelfelds. Nun geht es gegen den Aufsteiger Kickers Büchig. Die Kickers belegen derzeit den Relegationsrang und stecken entsprechend mitten im Abstiegskampf. Daher geht Kirrlach als Favorit in die Partie und hat die Möglichkeit seine Position im Mittelfeld der Tabelle zu behaupten.
Erster Verfolger des Spitzenduos ist der SV Langensteinbach. Der Rückstand auf Platz Zwei beträgt aktuell fünf Punkte. Mit dem ASV Durlach ist am Sonntag jenes Team zu Gast in Langensteinbach, das derzeit genau in der Mitte der Tabelle steht. Der ASV ist eines von drei Teams, das in dieser Saison noch nicht remis spielte.