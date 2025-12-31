 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Grübeln am Guldenbach: Luca Czarnecki übernimmt das Traineramt.
Grübeln am Guldenbach: Luca Czarnecki übernimmt das Traineramt. – Foto: Sebastian Bohr, Mario Luge

Wechsel am Guldenbach: Czarnecki übernimmt von Böttner

Abstiegsgefährdeter Nahe-Bezirksligist trennt sich von André Böttner und findet vereinsinterne Lösung: Luca Czarnecki trainiert SG Guldenbachtal

Guldental. Von wegen Winterpause. Im Fußballkreis Bad Kreuznach hat sich auch rund um die Feiertage einiges auf den Personalbögen getan. Unter anderem hat es bei einem Nahe-Bezirksligisten einen Wechsel auf der Trainerbank gegeben. Der abstiegsgefährdete Bezirksligist trennt sich nach nur 15 Spielen von André Böttner. Mit Luca Czarnecki setzt der Verein auf eine vereinsinterne Lösung, um den Klassenerhalt zu sichern. Warum die Wahl auf den Sportlichen Leiter fiel und welche Pflichtaufgaben im März auf das Team warten, liest du im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung

