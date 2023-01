DAs Trikot des KFC Uerdingen fühlt sich für Pascal Weber noch ein wenig fremd an. – Foto: Ralph Görtz

Weber wagt den Schritt zum KFC Uerdingen Der Torjäger hat sein erstes Spiel für Uerdingen absolviert. Anschließend sprach er über die Gründe seines Wechsels und Ziele. Und Trainer Björn Joppe erklärte, was der Stürmer verbessern muss.

Er ist blond, freundlich und eloquent. So erinnert er ein wenig an Thomas Gottschalk oder Johannes B. Kerner. Er ist aber kein Lautsprecher; da erinnert er eher an Miroslav Klose. Er ist nicht bullig oder böse – kann sich so einer durchsetzen? Er kann es. Das hat Pascal Weber in der Fußball-Oberliga bewiesen. Jetzt wechselte der Torjäger von VfB Hilden zum KFC Uerdingen und sorgte damit für den Transfer-Knaller der Winterpause.

Dass er nicht zum SV Straelen gegangen ist, sondern zum eine Klasse tiefer spielenden KFC, überraschte. „Ich hatte in Straelen nicht unterschrieben und stand auch nicht kurz davor“, stellt Weber klar. „Es hatte nur lose Gespräche gegeben.“ Mit den Uerdingern sei er dann sehr schnell einig gewesen. Da dürfte es hilfreich gewesen sein, dass Trikotsponsor Hermes Arzneimittel seine Unterstützung signalisiert hat, ohne die dieser Transfer nicht möglich gewesen wäre. Schließlich erhielt der Stürmer nicht nur einen Vertrag über eineinhalb Jahre, er musste auch aus dem Kontrakt in Hilden, wo er 23 Jahre lang gespielt hat, heraus gekauft werden – angeblich für 10.000 Euro. Weber will auf der Zielgeraden seiner Laufbahn noch einmal in der Regionalliga auf Torejagd gehen. Ad hoc wäre das in Straelen möglich gewesen, wahrscheinlich aber nur für ein paar Monate. Nun will er noch ein paar Monate in der Oberliga und dann eine komplette Saison in der Regionalliga spielen – mit dem KFC. „Natürlich ist es unser Ziel, in dieser Saison aufzusteigen, da geben wir alles für.“ Sein Debüt im KFC-Trikot gegen den MSV Duisburg (0:6) sei „komisch“ gewesen. „Ich kenne es nur, im schwarz-weißen Trikot zu spielen, mit den gleichen Leuten“, erklärt er. „Das war jetzt ganz anders, weil sie meine Laufwege nicht kennen und ich ihre nicht. Aber es ist Fußball und die Jungs sind nett, sie haben mich super aufgenommen. Aber ich denke, mit mir ist es auch nicht so schwierig zusammenzuarbeiten oder zu spielen. Heute war es eben etwas schwieriger, aber es hat Spaß gemacht und ich glaube, dass die Qualität da ist und wir uns finden.“