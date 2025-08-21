Weber schnürte beim Sieg des FC Deisenhofen II einen Dreierpack und enteilt der Konkurrenz

Gegen den BCF Wolfratshausen gewann die Reserve des FC Deisenhofen scheinbar mühelos mit 5:0. Nun wartet am Freitagabend der SV Raisting auf den Klub.

Deisenhofen - Nachdem man die Englische Woche der Bezirksliga Süd, bei der Planung der Spieltermine ein bisschen übersehen hat, bekommt der FC Deisenhofen II nun eine knackige Challenge. Nachdem man am Mittwoch den BCF Wolfratshausen mit 5:0 (1:0) vernascht hat, wartet diesen Freitag (19.30 Uhr) gegen den SV Raisting gleich die nächste Aufgabe. Mit zehn Punkten aus fünf Spielen ist die U23 des FC Deisenhofen richtig gut in die Saison gestartet und auch Wolfratshausen war keine große Gefahr, selbst wenn es bis kurz vor der Pause noch 0:0 stand.

Deisenhofens Weber ist in der Torjägerliste enteilt

Florian Weber brach in der 42. Minute den Bann, wobei man davor schon gute Chancen hatte, in Führung zu gehen. Weber hatte Mitte der ersten Halbzeit schon einen Pfostentreffer. Die in der Saison noch sieglosen Wolfratshausener (ein Punkt aus fünf Spielen) waren von Beginn an auf Schadensbegrenzung eingestellt. Der Gast stand tief hinten drin, vertraute seinem überragenden Torwart und versuchte den Mittelstürmer allein gegen alle auf die Reise zu schicken. Deisenhofen ließ in den gesamten 90 Minuten keinen gefährlichen Konter zu und spielte mit gefühlten 70 Prozent geduldig die Chancen heraus.

Direkt nach der Pause legte Nico Wohlmann das 2:0 nach (54.) und damit war dann dieses ungleiche Spiel entschieden. Florian Weber machte noch seine Tore zwei und drei (67., Foulelfmeter; 70.) sowie Martin Mayer den Schlusspunkt (86.). Florian Weber ist damit in der Torjägerliste der Liga mit acht Treffern dem Rest auch schon meilenweit enteilt. Der klare Sieg gegen Wolfratshausen bot dann auch die Gelegenheit, in der zweiten Hälfte Kräfte zu sparen für die Freitagsaufgabe gegen Raisting. Der Kontrahent war unter der Woche spielfrei, hat aber mit einem Punkt aus vier Spielen einen Fehlstart hingelegt. „Natürlich ist es schwierig, Mittwoch und Freitag zu spielen“, sagt Trainer Andreas Budell, „aber wir wollen auch den zweiten Sieg.“