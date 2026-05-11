Weber mit starkem Zeichen

Stefan Weber setzt ein klares Zeichen: Der Spieler wechselt vom Meister der A-Klasse und somit Kreisklassenaufsteiger TSV Bernhardswald zurück zu seinem Heimatverein TSV Nittenau. Dabei ist seine Entscheidung keineswegs gegen seinen bisherigen Verein gerichtet – im Gegenteil. Weber betont ausdrücklich, dass er sich in Bernhardswald stets wohlgefühlt hat.
Vielmehr folgt der Wechsel einer Herzensangelegenheit. Der Rückkehrer möchte seinen Heimatverein aktiv unterstützen und Teil des eingeschlagenen Weges beim TSV Nittenau sein. Das Projekt und die sportliche Entwicklung haben ihn überzeugt, nun selbst Verantwortung zu übernehmen und seinen Beitrag zu leisten.
Ein weiterer wichtiger Beweggrund für die Rückkehr ist die aktuelle Entwicklung beim TSV Nittenau. Der neue Trainer habe bei Weber großes Interesse geweckt, zudem werde die zweite Mannschaft wieder reaktiviert und in der Mannschaft rücken viele junge Spieler nach. „Man spürt, dass beim TSV Nittenau gerade richtig viel Bewegung drin ist“, beschreibt Weber die Aufbruchsstimmung im Verein.
Der Abschied aus Bernhardswald fällt ihm dennoch nicht leicht. „Die Mannschaft ist eine richtig coole Truppe“, lässt Weber wissen. Umso größer ist sein Dank für das Verständnis, das ihm innerhalb des Teams entgegengebracht wird.
Seinen ehemaligen Mitspielern wünscht er weiterhin viel Erfolg und kündigt an, ihre Spiele auch künftig so oft wie möglich zu verfolgen.
Auch beim TSV Nittenau ist die Freude über die Rückkehr groß. Der Verein zeigt sich glücklich, mit Stefan Weber einen Spieler mit großer Erfahrung und vorbildlichem Charakter wieder in den eigenen Reihen begrüßen zu dürfen.