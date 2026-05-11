Weber mit starkem Zeichen von Michael Neudecker · Heute, 11:56 Uhr · 0 Leser

Stefan Weber setzt ein klares Zeichen: Der Spieler wechselt vom Meister der A-Klasse und somit Kreisklassenaufsteiger TSV Bernhardswald zurück zu seinem Heimatverein TSV Nittenau. Dabei ist seine Entscheidung keineswegs gegen seinen bisherigen Verein gerichtet – im Gegenteil. Weber betont ausdrücklich, dass er sich in Bernhardswald stets wohlgefühlt hat.

Vielmehr folgt der Wechsel einer Herzensangelegenheit. Der Rückkehrer möchte seinen Heimatverein aktiv unterstützen und Teil des eingeschlagenen Weges beim TSV Nittenau sein. Das Projekt und die sportliche Entwicklung haben ihn überzeugt, nun selbst Verantwortung zu übernehmen und seinen Beitrag zu leisten. Ein weiterer wichtiger Beweggrund für die Rückkehr ist die aktuelle Entwicklung beim TSV Nittenau. Der neue Trainer habe bei Weber großes Interesse geweckt, zudem werde die zweite Mannschaft wieder reaktiviert und in der Mannschaft rücken viele junge Spieler nach. „Man spürt, dass beim TSV Nittenau gerade richtig viel Bewegung drin ist“, beschreibt Weber die Aufbruchsstimmung im Verein.