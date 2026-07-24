Weber-Abgang gut verdaut: Vilzing mit furiosem Start gegen den Meister

Vilzin obenauf: Mit einem beeindruckenden 3:1-Sieg gegen den amtierenden Regionalliga-Meister aus Nürnberg setzten die Huthgarten-Kicker eine beeindruckende Duftmarke. – Foto: Thomas Gierl

Die DJK Vilzing hat zum Saisonauftakt der Regionalliga Bayern ein dickes Ausrufezeichen gesetzt - und den amtierenden Meister 1. FC Nürnberg II am Freitagabend im Manfred-Zollner-Stadion vor 912 Zuschauern mit 3:1 bezwungen. Dabei zeigte die Mannschaft von Cheftrainer Thorsten Kirschbaum eine starke Moral, insbesondere nachdem die Tage vor dem Spiel von der Hiobsbotschaft des kurzfristigen Abgangs von Kapitän Felix Weber zum TSV 1860 München geprägt waren.

Zum Spielverlauf: Die Gäste erwischten vor stattlcher Kulisse zunächst den besseren Start: Nach 13 Minuten landete der Ball nach einem Einwurf bei Ben Hagmeyer, der eiskalt zur frühen 1:0-Führung für die Club-U23 vollstreckte. Vilzing brauchte etwas, schlug aber noch vor dem Pausenpfiff zurück: Max Meyer setzte sich in der 43. Minute über die linke Seite durch und bediente Jonas Goß mustergültig, der die flache Hereingabe zum umjubelten 1:1-Ausgleich ins lange Eck spitzelte.

Nach dem Seitenwechsel wollten die Hausherren dann mehr: Zunächst aber wurde ein Treffer von Nik Leipold in der 59. Minute wegen eines vorausgegangenen Foulspiels noch einkassiert. Und auch Markus Ziereis, der nach überstandenem Kreuzbandriss zunächst auf der Bank Platz genommen hatte und in der 70. Minute eingewechselt wurde, schien zunächst das Pech am Fuß zu kleben: Nur vier Minuten nach seiner Einwechslung traf er aus 16 Metern nur den Pfosten. Doch er blieb dran, eroberte kurz darauf den Ball und sorgte in der 75. Minute für den Höhepunkt des Abends: Aus rund 30 Metern lupfte er das Leder im hohen Bogen über Nürnbergs Keeper Lennart Pohlmann hinweg zur gefeierten 2:1-Führung ins Netz.

In der Schlussphase warfen die "kleine Clubberer" dann alles nach vorne. Die Entscheidung fiel schließlich in der Nachspielzeit: Andreas Jünger verwandelte in der 93. Minute zum 3:1 - und besiegelte damit den perfekten Saisonauftakt für die Huthgarten-Kicker, die den schmerzhaften Weber-Abgang im Kollektiv offensichtlich bravourös kompeniseren konnten.