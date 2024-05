Die Sportfreunde Neuwerk wurden von Zeiglers Redaktion besucht – Foto: Michael Zöllner

WDR-Kultsendung dreht in Neuwerk Die Redaktion der WDR-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ war am Samstag beim Bezirksliga-Spiel in Neuwerk. Anlass war ein Schiedsrichter-Projekt. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 SF Neuwerk Brüggen

Dass die WDR-Kultsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ im Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen Station macht, kam zuletzt häufiger vor. 2022 besuchte die Redaktion den Frauenverein FV Mönchengladbach, 2023 erhielt Martin Kießhauer von den Sportfreunden Neersbroich die Auszeichnung zum „Kacktor des Jahres“. Nun gastierte das Fernsehteam am Wochenende bei den Sportfreunden Neuwerk – allerdings eher zufällig.

Anlass des 3:40-minütigen Beitrags ist ein Schiedsrichter-Programm des Fußballverbandes Niederrhein (FVN), bei dem Neulingen erfahrene Schiedsrichter zur Seite gestellt werden. Damit will man junge Schiedsrichter behutsam an den Amateurfußball heranführen. Denn nicht selten hören die Nachwuchskräfte an der Pfeife zeitnah wieder auf, da sie mit der Tätigkeit anfangs überfordert sind.

Für den Beitrag begleitete die Zeigler-Redaktion Schiedsrichter-Lehrwart Steffen Schmitz aus dem Kreis Moers sowie seine beiden minderjährigen Assistenten, den 16-jährige Paul Reetz und der 17-jährige Lukas Iwanek. Und dieses Trio pfiff am Samstagabend eben die Bezirksliga-Begegnung zwischen den Sportfreunden Neuwerk und Tura Brüggen. Also reiste das Fernsehteam mit. „Am Arsch der Welt“, wie Schmitz den Spielort nicht ganz ernst gemeint in dem Beitrag bezeichnete. Freitags bekam Neuwerks Vorsitzender Roger Neumann den Anruf der Redaktion, am Samstag war das Fernsehteam bereits auf der Anlage. Rund sechs Stunden drehte die WDR-Truppe in Neuwerk, von der Vorbereitung der Schiedsrichter in der Kabine bis zum Einsatz auf dem Spielfeld. Die Sportfreunde Neuwerk standen entsprechend nicht im Mittelpunkt.