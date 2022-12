WDFV wird über "Geisterspiel-Posse" des FLVW entscheiden Am 19. November sollten der SV RW Erlinghausen und die SpVgg Erkenschwick im Westfalenpokal-Viertelfinale ein Geisterspiel austragen.

Als Austragungsort wurde das Marsberger Diemelstadion des Erlinghausener Lokalrivalen VfB Marsberg festgelegt. Zuschauer wurden jedoch aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen, entschied der Pokalspielleiter des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) Klaus Overwien. Die SpVgg Erkenschwick in Person von Sport-Rechtsanwalt Christof Wieschemann hatte per einstweiliger Verfügung die Absetzung der Partie durch den Westdeutschen Fußball-Verband (WDFV) erreicht.

Das Sportgericht des WDFV hat nun am Samstag, den 3. Dezember, um 14 Uhr eine mündliche Verhandlung in Duisburg angesetzt, die nach FuPa-Informationen der Erkenschwicker Rechtsanwalt beantragt hatte. Die große Frage wird sein, ob der WDFV die Entscheidung des FLVW bestätigen oder der Forderung der SpVgg Erkenschwick nachkommen wird, dass der FLVW einen neutralen Austragungsort finden muss, an dem Zuschauer zugelassen werden.

Mögliche Terminansetzung

Eine Ansetzung in diesem Jahr wäre noch möglich. Zwar muss der Staffel 2-Landesligist Erlinghausen noch zwei Spieltage bis zum 11. Dezember austragen, doch sieht der Rahmenterminkalender den 18. Dezember als Nachholspieltag vor. Im neuen Jahr dürfte die Partie frühestens am 29. Januar angesetzt werden, eine Woche später muss Erlinghausen bereits wieder den Meisterschaftsbetrieb aufnehmen.