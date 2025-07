WDFV-Urteil: Welcher Bezirksligist nun absteigt – "große Enttäuschung"

Im Urteil vom 28. Juli hat der WDFV nun bekannt gegeben, dass die Revision von Türk Attendorn als "unbegründet verworfen" wird. "Die Revision des SV Türk Attendorn ist zulässig, aber unbegründet", heißt es in dem Urteil, das FuPa Westfalen vorliegt. Heißt: Weber und Ngyombo waren im besagten Spiel gegen Plettenberg spielberechtigt, Salchendorfs 3:2 hat Bestand und Türk Attendorn steigt nun offiziell in die Kreisliga A Olpe ab!

So seien beide Spieler trotz ihres Einsatzes am Stichtag, den 30. April, in der ersten Mannschaft für die zweite Mannschaft spielberechtigt gewesen, da beide am 28. April für die dritte Mannschaft der Salchendorfer zum Einsatz kamen und damit Spieler der dritten ("unteren") Mannschaft waren.

Die letzten Sätze des Urteils lassen aber aufhorchen, denn sogar der WDFV rät, den besagten Paragraph 11 der Spielordnung gegebenenfalls ändern zu lassen. In der Urteilsverkündigung heißt es dazu:

"Es steht allein in der Zuständigkeit des Ordnungsgebers, die Regelungen des § 11 SpO (erneut) auf den Prüfstand zu stellen und - falls das hier zutagegetretene Ergebnis der Auslegung des Verbandsgerichtes nicht der Motivlage bei der Formulierung der Norm entspricht - für eine entsprechende Änderung bzw. Ergänzung zu sorgen, falls diese für erforderlich erachtet wird."

Nun doch abgestiegen – das sagt Türk Attendorn

Für den Verlierer des Urteils spricht vor allem dieser Absatz eine deutliche Sprache. In einer Pressemitteilung des SV Türk Attendorn heißt es: "Übersetzt heißt das: 'Ja, das Ergebnis ist fragwürdig – aber ändern werden wir das erst in Zukunft. Ihr fallt durchs Raster'". Für den Verein habe das Urteil "inhaltlich keinerlei Relevanz". Weiter beklagte den die Attendorner, sich ungerecht behandelt zu fühlen. "Wir sind ein kleiner, gewachsener Familienverein, der mit Leidenschaft, Einsatz und Zusammenhalt arbeitet. Seit über 30 Jahren stehen wir für Fairness und ein friedliches Miteinander - weit weg von den Klischees und Unruhen, die man Mannschaften unserer Art unterstellt. Leider mussten wir in diesem Verfahren erleben, dass es in solchen Auseinandersetzungen nicht um Recht oder Fairness geht, sondern darum, wer das bessere Netzwerk und mehr Einfluss hat. Dass ein solches Ungleichgewicht im deutschen Fußballwesen - auch im Amateurbereich - noch immer eine Rolle spielt, ist traurig. Es sollte nicht sein, dass kleinere Vereine trotz guter Argumente und korrekten Handelns vor Gericht unterliegen, nur weil ihnen die nötige Reichweite oder Lobby fehlt", führt der Verein fort.

Das Urteil müsse man akzeptieren, aber nicht, "was es über die Strukturen im Hintergrund aussagt. Unser Verein wird auch weiterhin für Gerechtigkeit, Fairness und echten Sportsgeist stehen. Wir werden weitermachen. Wir werden zurückkommen. Noch stärker. Noch geschlossener. Wir lassen uns nicht unterkriegen - auch wenn das System uns heute im Stich gelassen hat."

Bedient zeigte sich auch Attendorns 1. Vorsitzender Gökalp Uysal in den heimischen Lokalmedien. In der "Siegener Zeitung" sprach er von "einer riesigen Enttäuschung und ganz großen Leere, die wir gerade spüren". Von einer erfolgreichen Revision sei man überzeugt gewesen. "Wir haben gedacht: Beim WDFV schreiben sie die Paragraphen, und dann werden sie die auch richtig interpretieren", so Uysal weiter, der intern kurz vor Saisonstart nun vor einer Menge Arbeit steht.

In der "Westfalenpost" führt er fort: "Wir werden mit dem Trainer sprechen, mit den Jungs sprechen, die haben natürlich auch mitbekommen, was in letzter Zeit passiert ist. Trotzdem waren wir alle zuversichtlich, dass wir die Liga halten." Besonders mit den jungen Neuzugängen und Sponsoren steht für Uysal Überzeugungsarbeit an. Schließlich galt man in den Planungen nach Saisonende für fünf Wochen als Bezirksligist. "Das wirkt jetzt so, als hätten wir was Falsches erzählt. Nach dem Bezirksspruchsgerichts-Urteil waren wir ja ganz klar Bezirksligist. Wir haben Verantwortung gegenüber unseren Sponsoren. Einige unterstützen uns, weil wir auch überregional vertreten sind. Denen musst du jetzt erklären, dass du Kreisliga spielst. Da hängt vieles mit zusammen, entsprechend groß ist die Enttäuschung. Dazu steckt da viel Arbeit von Ehrenamtlern drin."

Welche Teams nachträglich feiern

Auswirkungen hat dieses finale Urteil natürlich auch auf die unteren Ligen in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe. Die SG Siegen-Giersberg, die die Saison auf dem drittletzten Platz beendet hatte, bleibt somit in der Kreisliga A Siegen-Wittgenstein. Der VfL Bad Berleburg II steigt nachträglich aus der C- in die B-Liga auf.

Der Kreis Olpe ordnete noch während der unklaren Rechtslage Entscheidungsspiele um den Ligaverbleib an. Aus diesen ging die SG Finnentrop/Bamenohl II (Kreisliga A) und der SV Ottfingen II (Kreisliga B) als Sieger hervor, die nun auch weiterhin in ihrer Liga bleiben.