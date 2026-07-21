WDFV-Sportgericht sieht keine Möglichkeit, Sharri aufsteigen zu lassen

Keine drei Wochen vor dem Saisonstart im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hallt die vergangene Spielzeit immer noch nach. Bezirksliga 8-Vizemeister KF Sharri war in der Aufstiegsrunde gegen den Bezirksliga 11-Vizemeister SuS Stadtlohn ausgeschieden, der später ebenfalls ausschied, aber nachträglich vom FLVW in die Landesliga gehoben wurde. Hintergrund war die nicht eindeutige Regelung zur Punktgleichheit mit Bezirksliga 11-Meister TSV Raesfeld.
Daher stellt Sharri weiterhin den fairen Wettbewerb in Frage, da Stadtlohn und Raesfeld vor der Vizemeister-Aufstiegsrunde eigentlich ein Entscheidungsspiel hätten austragen müssen. Diese Meinung vertritt auch das Sportgericht des Westdeutschen Fußball-Verbands (WDFV), das jedoch in der am gestrigen Montag stattgefundenen mündlichen Verhandlung deutlich gemacht hat, dass es keine Rechtsgrundlage für einen Aufstieg von KF Sharri gibt. Die Berufung wurde daher abgelehnt. Im Übrigen bekundet das WDFV-Sportgericht auch erhebliche rechtliche Bedenken bezüglich des Stadtlohner Aufstiegs, da dies das Regelwerk nicht vorsieht.
FuPa Westfalen hat mit Benjamin Gottstein, Co-Trainer von KF Sharri, der mit Geschäftsführer Agim Jusufi sowie Rechtsanwalt Nsamuebi Diofa dabei war, gesprochen: "Die Verhandlung hat 90 Minuten gedauert und die drei WDFV-Richter sind sich einig, dass hier Fehler passiert sind. Aber es gäbe keine Möglichkeit, eine andere Entscheidung zu treffen, weil einfach die sportrechtliche Grundlage dafür fehlt. Für uns ist durch das Spiel am 4. Juni gegen Stadtlohn ein großer Schaden entstanden, das war kein fairer Wettbewerb. Wir hätten bei einem Spiel zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht dann auch gegen Raesfeld, wesentlich bessere Chancen auf den Aufstieg gehabt, da unser Trainer urlaubsbedingt wieder dabei gewesen wäre und angeschlagene Spieler wieder fit gewesen wären. Zudem haben wir drei Rote Karten erhalten, die uns nun auch noch in der kommenden Saison belasten. Nicht mal in dieser Sache möchte uns der FLVW entgegenkommen und die Sperren aufheben bzw. verkürzen. Wir warten das schriftliche Urteil ab und werden die nächsten Schritte überlegen."