WDFV-Sportgericht sieht keine Möglichkeit, Sharri aufsteigen zu lassen

– Foto: Matthias Keil

Keine drei Wochen vor dem Saisonstart im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hallt die vergangene Spielzeit immer noch nach. Bezirksliga 8-Vizemeister KF Sharri war in der Aufstiegsrunde gegen den Bezirksliga 11-Vizemeister SuS Stadtlohn ausgeschieden, der später ebenfalls ausschied, aber nachträglich vom FLVW in die Landesliga gehoben wurde. Hintergrund war die nicht eindeutige Regelung zur Punktgleichheit mit Bezirksliga 11-Meister TSV Raesfeld.

Daher stellt Sharri weiterhin den fairen Wettbewerb in Frage, da Stadtlohn und Raesfeld vor der Vizemeister-Aufstiegsrunde eigentlich ein Entscheidungsspiel hätten austragen müssen. Diese Meinung vertritt auch das Sportgericht des Westdeutschen Fußball-Verbands (WDFV), das jedoch in der am gestrigen Montag stattgefundenen mündlichen Verhandlung deutlich gemacht hat, dass es keine Rechtsgrundlage für einen Aufstieg von KF Sharri gibt. Die Berufung wurde daher abgelehnt. Im Übrigen bekundet das WDFV-Sportgericht auch erhebliche rechtliche Bedenken bezüglich des Stadtlohner Aufstiegs, da dies das Regelwerk nicht vorsieht.