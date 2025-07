WDFV schafft Zeitstrafe im Juniorenbereich ab – Gelb-Rot kommt Neue Regeln für die Saison 2025/26 – auch bei Spielverlegungen gibt es Änderungen

Zeitstrafe im Bereich des WDFV abgeschafft

"Ab dem 01.08.2025 wird eine Regeländerung im Jugendbereich bzgl. der Zeitstrafe gültig. Diese wird abgeschafft und stattdessen durch die Gelb-Rote Karte ersetzt, die allerdings 'nur' eine Matchstrafe ist und keine automatische Sperre nach sich zieht“, erklärte Ulrich Hill, Leiter Spielbetrieb des KJA, in seiner Mitteilung an die Vereine. Auch für Teamoffizielle wird künftig bei wiederholtem Vergehen die Gelb-Rote Karte als Innenraumverweis gezeigt – ebenfalls ohne automatische Sperre. Bisher galt hier die Stufenfolge Gelb und anschließend direkt Rot. Diese Veränderung wurde am 6. Juli auf dem Jugendtag des WDFV in Duisburg beschlossen.