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Vereinsnachrichten

WDFV-Pokal der B-Junioren 2026/27: Der Kampf um den WDFV Pokal

von Kaan Gümüsdag · Gestern, 23:26 Uhr · 0 Leser

Der WDFV-Pokal der B-Junioren startet in die Saison 2026/27. Die Auslosung hat bereits in der ersten Runde einige hochklassige Duelle hervorgebracht. Nachwuchsleistungszentren und ambitionierte Vereine aus Nordrhein-Westfalen kämpfen um den Einzug ins Viertelfinale und wollen sich früh im Wettbewerb behaupten. Gespielt wird im klassischen K.-o.-System – jede Partie entscheidet über Weiterkommen oder Ausscheiden. Der Wettbewerb zählt zu den wichtigsten Pokalwettbewerben im westdeutschen Nachwuchsfußball und bietet regelmäßig Duelle auf höchstem Niveau.

Die Partien der 1. Runde

Mittwoch, 26. August 2026

16:00 Uhr

  • Alemannia Aachen – VfL Bochum

Den Auftakt macht das Duell zwischen Alemannia Aachen und dem VfL Bochum. Beide Mannschaften wollen mit einem Erfolgserlebnis in den Pokal starten. Während Aachen auf den Heimvorteil setzt, reist Bochum mit einer starken Nachwuchsabteilung an.

18:30 Uhr

  • Rot-Weiss Essen – Borussia Dortmund

Am Abend wartet direkt eines der absoluten Topspiele der ersten Runde. Borussia Dortmund gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Nachwuchsleistungszentren Deutschlands und reist als Favorit nach Essen. Rot-Weiss Essen möchte jedoch mit Unterstützung der heimischen Zuschauer für eine Überraschung sorgen.

Samstag, 29. August 2026

11:00 Uhr

  • VfB Homberg – SC Paderborn 07

Der VfB Homberg empfängt den SC Paderborn 07. Für den Niederrhein-Vertreter ist es eine große Herausforderung gegen den starken Nachwuchs aus Ostwestfalen. Im Pokal ist jedoch alles möglich.

Sonntag, 30. August 2026

11:00 Uhr

  • SV Lippstadt 08 – 1. FC Köln
  • VfB Waltrop – Viktoria Köln
  • VfB Hilden – Borussia Mönchengladbach
  • Fortuna Düsseldorf – FC Schalke 04

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Nachwuchsfußballs.

Der 1. FC Köln gastiert beim SV Lippstadt 08 und möchte seiner Favoritenrolle gerecht werden. Gleichzeitig empfängt VfB Waltrop den Nachwuchs von Viktoria Köln, während VfB Hilden mit Borussia Mönchengladbach einen der stärksten Gegner des Wettbewerbs zugelost bekam.

Ein weiteres Spitzenspiel steigt zwischen Fortuna Düsseldorf und FC Schalke 04. Zwei traditionsreiche Nachwuchsleistungszentren treffen aufeinander – beste Voraussetzungen für eine spannende Partie.

Verlegtes Spiel

Samstag, 17. Oktober 2026 – 18:30 Uhr

  • SC Fortuna Köln – Bayer 04 Leverkusen

Diese Begegnung wird erst mehrere Wochen später ausgetragen. Bayer Leverkusen zählt zu den großen Favoriten auf den Pokalsieg, doch Fortuna Köln möchte im Heimspiel seine Chance nutzen und den Favoriten ärgern.

So geht es weiter

Die Sieger der acht Partien erreichen das Viertelfinale.

Viertelfinale
Samstag, 31. Oktober 2026 – 11:00 Uhr

  • Sieger SV Lippstadt 08 / 1. FC Köln – Sieger VfB Homberg / SC Paderborn 07
  • Sieger SC Fortuna Köln / Bayer 04 Leverkusen – Sieger Alemannia Aachen / VfL Bochum
  • Sieger VfB Waltrop / Viktoria Köln – Sieger VfB Hilden / Borussia Mönchengladbach
  • Sieger Rot-Weiss Essen / Borussia Dortmund – Sieger Fortuna Düsseldorf / FC Schalke 04

Halbfinale

  • Sonntag, 4. April 2027 – 11:00 Uhr

Die vier Viertelfinalsieger kämpfen um den Einzug ins Endspiel.

Finale

  • Donnerstag, 27. Mai 2027 – 11:00 Uhr

Im Endspiel wird schließlich der WDFV-Pokalsieger der B-Junioren 2026/27 ermittelt. Bis dahin warten zahlreiche hochklassige Begegnungen, spannende Pokalduelle und hoffentlich die eine oder andere Überraschung. Bereits die erste Runde zeigt, dass der Wettbewerb mit attraktiven Paarungen und traditionsreichen Vereinen hervorragend besetzt ist.