WDFV-Pokal der B-Junioren 2026/27: Der Kampf um den Pokal

Der WDFV-Pokal der B-Junioren startet in die Saison 2026/27. Die Auslosung hat bereits in der ersten Runde einige hochklassige Duelle hervorgebracht. Nachwuchsleistungszentren und ambitionierte Vereine aus Nordrhein-Westfalen kämpfen um den Einzug ins Viertelfinale und wollen sich früh im Wettbewerb behaupten. Gespielt wird im klassischen K.-o.-System – jede Partie entscheidet über Weiterkommen oder Ausscheiden. Der Wettbewerb zählt zu den wichtigsten Pokalwettbewerben im westdeutschen Nachwuchsfußball und bietet regelmäßig Duelle auf höchstem Niveau.

Den Auftakt macht das Duell zwischen Alemannia Aachen und dem VfL Bochum. Beide Mannschaften wollen mit einem Erfolgserlebnis in den Pokal starten. Während Aachen auf den Heimvorteil setzt, reist Bochum mit einer starken Nachwuchsabteilung an.

Am Abend wartet direkt eines der absoluten Topspiele der ersten Runde. Borussia Dortmund gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Nachwuchsleistungszentren Deutschlands und reist als Favorit nach Essen. Rot-Weiss Essen möchte jedoch mit Unterstützung der heimischen Zuschauer für eine Überraschung sorgen.

Samstag, 29. August 2026

11:00 Uhr

VfB Homberg – SC Paderborn 07

Der VfB Homberg empfängt den SC Paderborn 07. Für den Niederrhein-Vertreter ist es eine große Herausforderung gegen den starken Nachwuchs aus Ostwestfalen. Im Pokal ist jedoch alles möglich.

Sonntag, 30. August 2026

11:00 Uhr

SV Lippstadt 08 – 1. FC Köln

VfB Waltrop – Viktoria Köln

VfB Hilden – Borussia Mönchengladbach

Fortuna Düsseldorf – FC Schalke 04

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Nachwuchsfußballs.

Der 1. FC Köln gastiert beim SV Lippstadt 08 und möchte seiner Favoritenrolle gerecht werden. Gleichzeitig empfängt VfB Waltrop den Nachwuchs von Viktoria Köln, während VfB Hilden mit Borussia Mönchengladbach einen der stärksten Gegner des Wettbewerbs zugelost bekam.

Ein weiteres Spitzenspiel steigt zwischen Fortuna Düsseldorf und FC Schalke 04. Zwei traditionsreiche Nachwuchsleistungszentren treffen aufeinander – beste Voraussetzungen für eine spannende Partie.

Verlegtes Spiel

Samstag, 17. Oktober 2026 – 18:30 Uhr

SC Fortuna Köln – Bayer 04 Leverkusen

Diese Begegnung wird erst mehrere Wochen später ausgetragen. Bayer Leverkusen zählt zu den großen Favoriten auf den Pokalsieg, doch Fortuna Köln möchte im Heimspiel seine Chance nutzen und den Favoriten ärgern.

So geht es weiter

Die Sieger der acht Partien erreichen das Viertelfinale.

Viertelfinale

Samstag, 31. Oktober 2026 – 11:00 Uhr

Sieger SV Lippstadt 08 / 1. FC Köln – Sieger VfB Homberg / SC Paderborn 07

Sieger SC Fortuna Köln / Bayer 04 Leverkusen – Sieger Alemannia Aachen / VfL Bochum

Sieger VfB Waltrop / Viktoria Köln – Sieger VfB Hilden / Borussia Mönchengladbach

Sieger Rot-Weiss Essen / Borussia Dortmund – Sieger Fortuna Düsseldorf / FC Schalke 04

Halbfinale

Sonntag, 4. April 2027 – 11:00 Uhr

Die vier Viertelfinalsieger kämpfen um den Einzug ins Endspiel.

Finale

Donnerstag, 27. Mai 2027 – 11:00 Uhr

Im Endspiel wird schließlich der WDFV-Pokalsieger der B-Junioren 2026/27 ermittelt. Bis dahin warten zahlreiche hochklassige Begegnungen, spannende Pokalduelle und hoffentlich die eine oder andere Überraschung. Bereits die erste Runde zeigt, dass der Wettbewerb mit attraktiven Paarungen und traditionsreichen Vereinen hervorragend besetzt ist.