Warbeyen wird zum Meister gekrönt. – Foto: Pascal Derks

WDFV ehrt den VfR Warbeyen Am Sonntag werden die Fußballerinnen des VfR Warbeyen offiziell ausgezeichnet. Verlinkte Inhalte Frauen-RL West DJK Südwest VfR Warbeyen

Bei allen Querelen, die den größten Triumph in der Vereinsgeschichte des VfR Warbeyen in den vergangenen Wochen etwas überschattet haben. Den Moment, der sich am Sonntag gegen 16.50 Uhr im Klever Stadion am Bresserberg ereignen wird, haben sich Mannschaft, Trainer-Team und Vorstand des Klubs vom Duvenpoll redlich verdient. Dann wird der Westdeutsche Fußball-Verband offiziell den Meister der Regionalliga West der Frauen ehren.

Absteiger gegen Aufsteiger Zuvor wird selbstverständlich auch noch Fußball gespielt. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge, die der künftige Zweitligist mit einer arg dezimierten Mannschaft einstecken musste, soll zur Feier des Tages nach Möglichkeit ein Sieg her. Die Chancen stehen ausgezeichnet. Zu Gast ist der abgeschlagene Tabellenletzte DJK Südwest Köln, der sich schon lange mit dem Abstieg abgefunden hat und am vorletzten Spieltag noch einmal vor einer größeren Kulisse beim Meister antreten darf.

Übrigens wird der VfR Warbeyen ein bislang noch streng gehütetes Geheimnis lüften. In der Halbzeitpause wird der neue Hauptsponsor vorgestellt, dessen Firmenlogo auf der Trikotbrust zu sehen ist. Nur so viel sei an dieser Stelle verraten: Es handelt sich um ein auch bereits international bekanntes Unternehmen, dessen Produkte nicht nur Frauen begeistern. Wir durften bereits einen Blick auf das Trikot werfen: Es ist schwarz mit weißem Aufdruck (selbstverständlich ist auch das Vereinswappen drauf) und macht richtig was her. Allein schon der Sponsor macht deutlich, dass sich der VfR Warbeyen um seinen Vorsitzenden Christian Nitsch im Hintergrund professionell für das Abenteuer Zweite Liga aufstellt. Wie berichtet, läuft auch die Kaderplanung auf Hochtouren. Die ersten Neuzugänge sind längst da, weitere werden in den nächsten Wochen folgen. Nach Möglichkeit möchte Trainer Sandro Scuderi im Sommer mit einem 22 Spielerinnen starken Kader in die Saisonvorbereitung starten.