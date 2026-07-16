WDFV bestätigt FLVW-Fehler: Es hätte Entscheidungsspiele geben müssen

– Foto: Andreas Santner

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hat die Spielzeit 2026/27 in einer Farce enden lassen. Wie das Sportgericht des Westdeutschen Fußball-Verbands (WDFV) nun im Laufe der Verfahren der Bezirksliga-Vizemeister bestätigt, hätte es Entscheidungsspiele zwischen punktgleichen Mannschaften um Auf- oder Abstieg geben müssen. Ein entsprechendes Urteil liegt der FuPa-Redaktion vor.

Dies war dem FLVW auch bewusst, da inzwischen bekannt ist, dass ein derartiges Entscheidungsspiel zwischen den Oberligisten Rhynern und Wattenscheid um die DFB-Pokal-Teilnahme geplant war, sollte es am letzten Spieltag zur Punktgleichheit kommen.

Aus unbekannten Gründen hat der FLVW diesen Umstand in den unteren überkreislichen Spielklassen ignoriert und die Tordifferenz herangezogen. Bekanntlich wurden die Leidtragenden SuS Stadtlohn und SF DJK Mastbruch außergerichtlich mit Aufstieg bzw. Klassenerhalt beschwichtigt. Nicht auszudenken, hätte es noch mehr punktgleiche Mannschaften um Auf- oder Abstieg gegeben.

Nichtsdestotrotz haben nach FuPa-Informationen die in der Aufstiegsrunde ausgeschiedenen Bezirksliga-Vizemeister SV Brilon, FC Castrop-Rauxel und SV Horst-Emscher vor dem WDFV-Sportgericht verloren und werden nicht in die Landesliga eingruppiert. Ein Nachteil durch die Teilnahme des SuS Stadtlohn an der Vizemeister-Aufstiegsrunde sei nicht entstanden. Weitere Rechtsmittel werden nicht mehr zugelassen.

Einzig KF Sharri, das gegen Stadtlohn in der Aufstiegsrunde verloren hatte, ist noch im Rennen um die Eingruppierung in die Landesliga. Für Montag, den 20. Juli, ist eine mündliche Verhandlung anberaumt.