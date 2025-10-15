WDB führt nun die Tabelle an

Die SG WDB steht nach dem Heimspiel gegen die SG FAW II dort, wo sie auch gerne am Saisonende stehen würden.

Der Saisonstart war noch etwas holprig, aber nun kommt die SG WDB auf Touren und hat sich die Tabellenführung in der 2. Kreisklasse Cuxhaven Süd gesichert. Schon beim Auswärtsspiel in Düring zeigte sich die Elf von Trainer Max Hogen im zweiten Durchgang treffsicher und schoss einen klaren Sieg heraus. Unter Flutlicht besiegte die SG WDB am Dienstag nun die SG FAW II mit 5:0. Nick Schwertfeger eröffnete in der 24. Minute mit einem Fernschuss das Torfestival. Timo Wendelken vergab kurz nach der Halbzeit einen Elfmeter, doch das hielt die Hausherren nicht auf. Florian Fielbrandt erhöhte in der 67. Minute auf 2:0. Schwertfeger traf erneut in der 73. Minute, gefolgt von Fielbrandt, der in der 87. Minute auf 4:0 stellte. Den Schlusspunkt setzte Schwertfeger mit einem direkten Eckball in der 89. Minute.

Das Team hat nun zwei Punkte Vorsprung vor dem TSV Debstedt und liegt drei Zähler vor der dritten Mannschaft des FC Hagen/Uthlede, die ein Spiel weniger ausgetragen hat. Dahinter lauert die SG BW Stubben, die ebenfalls noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat.

Tabelle

1. SG WDB 10 7-1-2 44:17 22

2. TSV Debstedt 10 6-2-2 48:20 20

3. FC Hagen/Uthlede III (Auf) 9 6-1-2 18:12 19

4. SG Blau-Weiss Stubben (Ab) 9 5-1-3 32:15 16

5. TSV Sievern II (Ab) 9 4-2-3 28:19 14

6. TSV Nesse (Ab) 9 4-2-3 26:17 14

7. FC Lune II 10 4-1-5 26:30 13

8. SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. 9 4-1-4 22:28 13

9. SG FAW II 9 4-0-5 23:28 12

10. TV Langen II 9 3-2-4 24:25 11

11. TSV Stotel II 9 2-3-4 12:33 9

12. TSV Düring (Ab) 10 2-2-6 11:36 8

13. MTV Bokel II (Ab) 9 2-1-6 14:30 7

14. TV Donnern 9 2-1-6 13:31 7