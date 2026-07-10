WBs Rekordsaison blieb ungekrönt

Legende: Flavio Peter und Veljko Vukasinovic (rechts) erzielten zusammen 36 Treffer für die Rotschwarzen. – Foto: Kaspar Köchli

Die Ämtler steckten die Enttäuschung weg und bezwangen in der nächsten Runde Mendrisio durch zwei Tore ihrer Verteidiger Yannick Waser und David Brunner souverän 2:0.

Mitte März gastierte WB auf dem Zürcher Juchhof beim unangefochtenen Leader YF Juventus. Dieser, nach einer Roten Karte kurz vor der Pause auf zehn Spieler dezimiert, erzielte bei einem sehenswert vorgetragenen Konter überraschend das 1:0-Siegestor .

WB blieb auf Kurs und überfuhr eine Woche später in Liechtenstein die USV Eschen/Mauren brillant 4:1.

5:0 gegen Tuggen als Höhepunkt

Am 11. April empfing WB den FC Tuggen zum Prestigeduell der Aufstiegskandidaten. Die Heimischen zeigten ein furioses Offensivspektakel und deklassierten die Märchler 5:0, wobei alle Tore zwischen der 28. und 75. Minute fielen. «Jeder Einzelne von uns lieferte grossartig ab», jubilierte Hattrick-Schütze Flavio Peter, während Trainer Mirzai gedanklich bereits beim nächsten Spiel war: «Jetzt gehts gegen Taverne, das wird ein harter Brocken, dennoch streben wir den nächsten Dreier an.» In der Tat erwies sich die Partie im Tessin als Knacknuss. Immerhin vermochte WB zweimal einen Rückstand wettzumachen und ein 2:2 zu erkämpfen.

Auf die Siegerstrasse kehrten die Ämtler darauf beim 1:0 gegen den St. Galler Nachwuchs zurück, ehe sie später bei Winterthurs U-21 eine unfassbare 0:5-Klatsche einfingen.

Es folgte ein 2:2-Heimremis gegen Kosova und eine Woche später wurden beim 2:1-Sieg gegen Baden, in dessen edlem Stadion Esp, die Weichen wieder Richtung Aufstiegsspiele gestellt. Historisches passierte am 23. Mai, als WB die bereits als Absteiger feststehende Spielvereinigung Schaffhausen mit 8:0 demütigte.

Dietikon stoppt WB

Alle fieberten dem letzten Spiel entgegen, bei dem sich WB mit einem Sieg in die Aufstiegsrunde hieven würde. Dietikon erwies sich allerdings als unbequemer Gegner, spielte mutig nach vorne und vermochte verdient 3:2 zu gewinnen. Nachdem in der Parallelpartie Taverne gegen Mendrisio remisierte, fehlte den Ämtlern schliesslich ein einziger Zähler für die Aufstiegsspiele. WB-Trainer Mirzai gab Auskunft: «Die Enttäuschung ist riesig. Der Match war für unsere Verhältnisse schlecht. Unbedingt wollten wir die sensationelle 32-Punkte-Rückrunde mit Aufstiegsspielen krönen. Wir schafften es leider nicht, den Druck in eine positive Leistung umzuwandeln. Unser Gegner spielte aber auch wirklich gut.» Und er fügte hinzu: «Das ist bitter, 59 Punkte haben historisch immer gereicht für Aufstiegsspiele.

Es überwiegt nun aber der Dank an die Mannschaft, auf die ich stolz bin.» Dem FC Wettswil-Bonstetten gelang eine traumhafte, ja die beste Saison der Vereinsgeschichte. Das Erfolgsrezept lag im Funktionieren als Kollektiv. Aus 30 Spielen resultierten 59 Punkte (18 Siege, 5 Remis, 7 Niederlagen), bei einem Torverhältnis von 74 zu 36. Treffsicherste Schützen waren Janick Hager mit 9, Veljko Vukasinovic mit 14 und mit sagenhaften 22 Toren Flavio Peter. Er wurde von den Trainern und Captains der drei 1.-Liga-Gruppen zum besten Spieler der Saison 2025/26 gewählt.

WB bleibt ambitioniert

Der FC Wettswil-Bonstetten und sein neuer Trainer Etienne Scholz haben am 22. Juni den Betrieb wieder aufgenommen und streben auch diese Saison eine Spitzenklassierung an. Das Kader bleibt nahezu unverändert. Allerdings zieht Offensivvirtuose Marc Figueiredo zu YF Juventus (Promotion League), auch Veljko Vukasinovic verlässt den Klub, während Nicolas Schneebeli zurücktritt.

Als Zuzüge stehen fest: Julius Holder und Levin Castagna von Winterthurs U-21, Nemanja Petrovic (FC Bülach) und Gionata Centoducato (FC Uster). WB-Testspiele sind am 18. Juli in Zug (11.00 Uhr, Stadion Herti), am 22. Juli in Cham (19.30 Uhr, Stadion Eizmoos) und am 31. Juli in Langenthal (20.00 Uhr, Stadion Rankmatte). Der Anpfiff in die neue Saison erfolgt am 8. August mit dem Auswärtsspiel in Dietikon.

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